دخان يتصاعد ومروحيات تهبط على سطح السفارة الأمريكية في كابل... صور

رصدت مجموعة صور لحظة هبوط مروحيات عسكرية على سطح السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، وتصاعد أعمدة دخان بالقرب من سطحها، بالتزامن مع تقدم "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا) وسيطرتها على مساحات شاسعة من أفغانستان.

وقالت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الأحد، إنه تم رصد مروحيات عسكرية أثناء هبوطها على سطح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كابل، مشيرة إلى أن صور أخرى ترصد تصاعد أعمدة دخان فوق مقر السفارة.

وأوضحت أن وصول المروحيات هدفها المشاركة في عملية إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من كابل، بينما لفتت إلى أن أعمدة الدخان المتصاعدة ناتج عن إحراق الوثائق الحساسة الخاصة بالسفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية.

ووصل جنود أمريكيون إلى كابل لدعم عملية إجلاء موظفي السفارة الأمريكية هناك، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي، أمس السبت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه "طالبان" تقدمها والسيطرة على مساحات كبيرة من أفغانستان، أبرزها قندهار، التي تمثل مركزا اقتصاديا، جنوبي البلاد.

Helicopters were seen landing at the US Embassy in the Afghan capital, as Washington began evacuating its diplomats from Kabul.



Wisps of smoke could be seen near the embassy's roof as diplomats urgently destroyed sensitive documents, @AP reported. pic.twitter.com/Vj6IOyBI2h — DW News (@dwnews) August 15, 2021

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من أفغانستان بعد حرب استمرت نحو 20 عاما، ومن المقرر استكمال انسحابها بحلول الـ 11 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

BREAKING: Afghan official and Taliban say militants seize provincial capital of Khost as insurgents tighten grip around Kabul. https://t.co/vXYGPj6LDr — The Associated Press (@AP) August 15, 2021

ورغم تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان إثر سحب القوات الأمريكية منها إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه غير نادم على قراره بسحب قواته من هناك.