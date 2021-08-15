عدد ضحايا زلزال هايتي يقفز إلى 724 قتيلا

أعلنت السلطات في هايتي، أن إجمالي ضحايا الزلزال الكبير الذي وقع صباح أمس السبت قفز إلى 724 قتيلا.

وحسب "رويترز"، قالت سلطات الحماية المدنية في هايتي اليوم الأحد إن "إجمالي ضحايا الزلزال الكبير الذي ضرب الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي صباح أمس السبت قفز إلى 724 قتيلا".

وضرب زلزال بقوة 7.2 جنوب هايتي، صباح السبت وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ومساء السبت، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن زلزالا جديدا بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة هايتي.

وقال رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إن "الزلزال العنيف" تسبب في خسائر في الأرواح وأضرار في مناطق مختلفة من البلاد، وناشد أيضًا الهايتيين بالتوحد لمواجهة هذا "الوضع المأساوي".

​وأعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد بأكملها. وقال إنه لن يطلب المساعدة الدولية حتى يتبين حجم الأضرار.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي، في وقت سابق أن الزلزال، أودى بحياة 304 أشخاص على الأقل.

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