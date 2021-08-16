إيران توقف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأفغانية كابول

أعلنت شركة الطيران الإيرانية الخاصة "ماهان"، اليوم الاثنين، إيقاف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأفغانية كابول، وذلك على خلفية الأوضاع المتوترة في أفغانستان.

وأوضحت الشركة الإيرانية، وهي الوحيدة التي تسير رحلات إلى العاصمة الأفغانية، في بيان لها، أنها أوقفت رحلة اليوم إلى كابول، ومن المتوقع أن يستمر تعليق رحلاتها الأخرى، حتى عودة الأمور إلى طبيعتها في العاصمة الأفغانية، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية

وأشارت الشركة، التي تسير 5 رحلات جوية، أسبوعيا، إلى مطار كابول؛ إلى أن قرارها يأتي بالتزامن مع إلغاء سائر الشركات الأجنبية رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية، بعد سيطرة حركة طالبان الإرهابية على كابول.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، أمس الأحد، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".