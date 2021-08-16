الدفاع التركية: مقتل 3 جنود أتراك إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين 16 أغسطس/آب، مقتل 3 جنود أتراك وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة العمليات العسكرية التركية شمالي العراق.

أنطاكيا – سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته شبكة " أن تي في" التركية، أن "3 جنود قتلوا وأصيب اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق".

وأضافت الدفاع التركية أن "العبوة تم زرعها من قبل إرهابيين بمنطقة عملية مخلب البرق".

وكانت الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق، عن مقتل جندي تركي وأصيب آخر في هجوم نفذه مسلحون من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الاثنين، إن جنديين اثنين أصيبا بجروح ناجمة عن نيران "الإرهابيين" في منطقة عملية "مخلب البرق" التي ينفذها الجيش التركي.

وأوضحت أن أحد الجنديين توفي لاحقا متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، على ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

ومساء الخميس الماضي، أعلنت الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها في قصف مدفعي استهدف قاعدة عسكرية للقوات التركية المتواجدة بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، وقتها، إنها ردت فورا على الهجوم الذي وقع شمالي العراق وأدى إلى مقتل جندي، مضيفة أنه "تم تحييد 3 عناصر من "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) في حصيلة أولية".

وكانت تركيا قد أطلقت في أبريل/نيسان الماضي، عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا)" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.