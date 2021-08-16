البنتاغون يكشف تطورات الأوضاع في مطار كابول ويعلق على الحوادث المأساوية به

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، إن القوات المتواجدة في مطار كابول الدولي تعمل بالتعاون مع نظيرتها التركية والشركاء الدوليين الآخرين، لإخلاء مدرج الطائرات من الجماهير الأفغانية المحتشدة واستعادة الانضباط في المنشأة.

قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في إفادة صحفية، إن القوات الأمريكية تعمل مع القوات التركية والقوات الدولية الأخرى لتطهير مطار كابول والسماح باستئناف رحلات الإجلاء الدولية.

وأضاف كيربي أن وزير الدفاع لويد أوستن أذن بنشر كتيبة عسكرية أخرى (ألف مقاتل) في كابول ليرتفع عدد القوات التي تشرف على عملية الإجلاء إلى نحو ستة آلاف.

وأشار إلى أن جميع الرحلات الجوية العسكرية والمدنية توقفت في مطار كابول بسبب حشود المدنيين الذين صعدوا على مدارج الطائرات، مضيفا أن القوات تعمل على تطهير المنطقة لكن من غير المعروف كم من الوقت سيستغرق ذلك.

وأكد أن قوات الجيش الأمريكي تسيطر على حركة الطيران في العاصمة الأفغانية، مشيرا إلى إجلاء مئات الأشخاص من كابول بالفعل، ومتوقعا استئناف عمليات الإجلاء عبر المطار رغم الحوادث التي وقعت به.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إن مقاطع فيديو التي أظهرت أشخاصا يجرون على المدرج في كابول غير عادية ومحيرة، مضيفا أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن الشخصين الذين أطلقت القوات الأمريكية النار عليهما يتبعان طالبان، لافتا إلى إصابة جندي أمريكي.

على جانب آخر، ذكر كيربي أن وزير الدفاع الأمريكي لم يقدم استقالته ولا يخطط لذلك، مضيفا أنه من المبكر جدا تقييم خطر الإرهاب الذي تشكله أفغانستان في المستقبل.

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم، عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن القوات الأمريكية أطلقت النار على مسلحين اثنين اقترابا أثناء إجلاء الرعايا الأمريكيين.

وقال المسؤول نفسه إن ثلاثة أفغان على الأقل دهسوا أثناء تشبثهم بطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية على مدرج المطار. كما استشهدت الصحيفة بشهود رأوا ثلاث جثث ملطخة بالدماء، بما في ذلك جثة امرأة، ملقاة خارج مبنى الركاب.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام المواطنين لمدرج الطائرات وتشبثهم بعجلات بعضها، حتى أثناء استعدادها للإقلاع، فيما أفادت بتقارير بسقوط البعض عن الطائرات عقب تحليقها في الهواء.