حلف الأطلسي: على طالبان منع تحول أفغانستان إلى ملاذ للإرهابيين

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، حركة "طالبان" لمنع تحول أفغانستان مرة أخرى إلى ملاذ آمن للإرهابيين.

وقال ستولتنبرج في بروكسل إن على من يتولون زمام السلطة في أفغانستان الآن مسؤولية ضمان ألا يستعيد الإرهابيون الدوليون موطئا لأقدامهم، بحسب وكالة "رويترز".

واعتبر أن جزءا من قوات الأمن الأفغانية قاتلوا بشجاعة، لكنهم لم يتمكنوا من تأمين البلاد.

وعزا ذلك إلى أن القيادة السياسية الأفغانية فشلت في نهاية المطاف في مواجهة حركة "طالبان" وتحقيق الحل السلمي الذي كان الأفغان في أمس الحاجة إليه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، أنها لن تسمح لتنظيمات إرهابية بالعمل في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "حركة طالبان لن تسمح لتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)، والجماعات الإرهابية الأخرى بالعمل في البلاد".

وأكدت حركة "طالبان"، أن الحرب انتهت في أفغانستان وأنها لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.