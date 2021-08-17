المرشد الإيراني يعين قائدا جديدا للقوة البحرية في الجيش

عين المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، قائداً جديداً للقوات البحرية الإيرانية، معرباً عن أمله برفع مستوى جهوزيتها وقدراتها.

طهران – سبوتنيك. نشر حساب المرشد الأعلى في "تويتر" بيانا للمرشد، القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، علي خامنئي يعين من خلاله الأميرال شهرام إيراني، قائداً جديداً للقوة البحرية في الجيش الإيراني خلفا للأميرال حسين خانزدي.

ولد الأميرال شهرام إيراني عام 1967 في مدينة سنندج بإقليم كردستان الإيراني، وبعد أن أكمل تعليمه الابتدائي، أكمل تعليمه الثانوي في مدينة سر بل الذهب، وبعد بدء الحرب العراقية الإيرانية، أكمل تعليمه الثانوي في مدينة سنندج.

ودخل القائد الجديد للبحرية إلى جامعة الإمام الخميني للعلوم البحرية عام 1985، وبعد تخرجه في قيادة الملاحة وقيادة السفن من هذه الجامعة، تولى قيادة جميع أنواع الوحدات السطحية العائمة الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك فرقاطات المدفعية وسفن الصواريخ وسفن الدعم ومدمرات فئة ألفاند وحاملة طائرات الهليكوبتر جمهورية إيران الإسلامية خارج.

وتشمل مسؤولياته السابقة رئيس عمليات المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني (بندر عباس)، ورئيس الأركان ونائب قائد هذه المنطقة، ونائب رئيس العمليات في نداجا، ونائب رئيس التدريب البحري ونائب رئيس التدريب العسكري في البحرية.

بالإضافة إلى خدمته في مجلس إدارة البحرية والتحدث في العديد من التدريبات البحرية المشتركة الهامة، تولى الأميرال إيراني، قيادة بعض أهم مهام أسطول الجيش، بما في ذلك العبور من قناة السويس في عام 1991 وقاد العديد من عمليات الإنقاذ البحري.