ملالا يوسفزي: الوضع في أفغانستان مقلق بعد سيطرة "طالبان"

قالت الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي، إن الوضع في أفغانستان يدعو للقلق، بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم، مشيرة إلى أن البلاد تواجه أزمة إنسانية عاجلة.

وتعد يوسفزي، أصغر فتاة تحصل على جائزة "نوبل" للسلام على الإطلاق، وهي ناشطة في مجال تعليم الإناث، وتعرضت لمحاولة اغتيال على يد مسلحي حركة طالبان في عام 2012.

وتقول الناشطة الباكستانية: "أشعر بقلق عميق بشأن الوضع في أفغانستان حاليا، خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات هناك".

ولفتت إلى أنها تحدثت مع بعض الناشطين في أفغانستان، وخاصة الناشطات النساء، اللاتي عبرن عن ذات المخاوف".

واعتبرت ملالا يوسفزي، أن هناك أزمة إنسانية عاجلة في أفغانستان تحتاج إلى المساعدة والدعم.

وقالت يوسفزي: "لا يجب أن نكتفي بمتابعة ما يحدث في أفغانستان عبر وسائل الإعلام والحديث عما يمكن أن يحدث هناك دون فعل أي شيء".

ودعت الناشطة الباكستانية إلى ضرورة التأكيد على حماية أرواح الناس في أفغانستان وعدم تعرضهم لأي خطر يهدد حياتهم.

ماذا قالت "طالبان" بعد دخول كابول؟

عقدت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه انتهاء الحرب في أفغانستان، بعد سيطرتها على البلاد، وأكد المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، أنه ليس للحركة عداوة مع أي شخص.

وقال مجاهد: "نمر بوقت حساس... أفغانستان طردت المحتلين وحصلت على استقلالها".

ووجه، رسالة إلى كل الشعب الأفغاني، بمن فيهم من عملوا مع القوات الأجنبية، مشيرا إلى أن حركة طالبان، أصدرت عفوا عاما وأنها لن تمسهم بسوء.

Nobel Peace Prize laureate Malala Yousafzai says she is “deeply concerned about the situation in Afghanistan right now, especially about the safety of women and girls there.” https://t.co/xv8tHA1Uz8 pic.twitter.com/TSQL3QOhcP — ABC News (@ABC) August 17, 2021

وفي 15 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت "طالبان" سيطرتها على كابول، إثر قرار الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من البلاد وإجلاء بعثتها الدبلوماسية.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان، بعد 20 عاما من الحرب، التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد، إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.