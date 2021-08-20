ميركل: ناقشت مع بوتين موضوع "التيار الشمالي - 2" والاتفاقيات حوله مع أمريكا

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا، ميركل إنها بحثت مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "التيار الشمالي - 2" والاتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن هذا المشروع.

وشددت ميركل خلال تصريحاتها أثناء لقائها بوتين، اليوم، أن مشروع "التيار الشمالي - 2"، ليس مشروعا ثنائيا بين روسيا ألمانيا فقط، إنما هو مشروع أوربي لأن "شركات أخرى من دول أخرى(أوروبية) تشارك أيضا" في المشروع.

ونوهت ميركل إلى أنها تحدثت خلال الاجتماع مع الرئيس بوتين عن الوثيقة المبرمة بين الولايات المتحدة وألمانيا، وحول تعيين جورج غراف فالدرسي ممثلاً خاصًا لمجلس الوزراء لنقل الغاز إلى أوكرانيا.

وأكدت المستشارة الألمانية: "ناقشنا أنا والرئيس (بوتين) أن غراف وفالدرسي سيكون مفاوضًا ذا خبرة كبيرة فيما يتعلق بنقل الغاز إلى أوكرانيا بعد عام 2024. ونحن نتحمل مسؤولية معينة هنا، على الرغم من جميع الجوانب الاقتصادية التي يجب أخذها في الاعتبار".

بدأت المفاوضات بين الرئيس الروسي والمستشار الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو اليوم الجمعة، وأكد خلالها بوتين أن ألمانيا أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "الآن أود أن أشير إلى أن ألمانيا تظل أحد الشركاء الرئيسيين لنا في كل من أوروبا والعالم بأسره".

وتابع "ألمانيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الثاني لنا بعد الصين، وعلى الرغم من أننا شهدنا ركودا خطيرا إلى حد ما في عام 2020، إلا أن هناك الآن زيادة بمرتين تقريبًا في حجم التبادل التجاري في الأشهر الستة الأولى".

وأضاف "لدينا العديد من القضايا التي تتطلب المناقشة، لذلك أنا متأكد من أن هذه لن تكون مجرد زيارة وداع مرتبطة بقراركم بعدم الترشح مجددا لمنصب المستشار الاتحادي، ولكن أيضًا زيارة غنية بالعمل".