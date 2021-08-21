متحدث باسم طالبان: نريد نظاما مركزيا قويا يحترم حكم القانون

قال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، إن الحركة تريد إقامة نظام مركزي يحترم حكم القانون ويمكن كل مواطن من خدمة بلده، وذلك على خلفية تولي الحركة مقاليد الأمور في أفغانستان.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح نعيم، عبر "تويتر": "التقى وفد من المكتب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية بإشراف من الشيخ شهاب الدين دلاور بعدد من الشخصيات السياسية في كابول اليوم".

وأضاف: "طمأن وفد الإمارة الإسلامية خلال الاجتماع الشخصيات السياسية على أمنهم وحفظ سلامتهم".

وتابع: "قال وفد الإمارة الإسلامية عن مستقبل البلاد إن الإمارة الإسلامية تريد نظاما مركزيا قويا يحترم حكم القانون، يكون خاليا من الفساد وتكون فيه الفرصة متاحة لكل مواطن كي يخدم بلاده وشعبه".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول في حركة "طالبان" أن الحركة تحقق تقدما في مسار تشكيل حكومة جديدة وضمان الأمن في أرجاء البلاد منذ سيطرتها على العاصمة كابول.

يذكر أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت الحركة يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.