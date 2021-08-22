تسجيل
18:00 GMT22 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021

    التعاون التركي الإثيوبي... هل يحمل رسائل ضد مصر؟

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048969529_0:122:3276:1964_1200x675_80_0_0_eb0708fe1d95b4faf3e286af337e2b3f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202108221049910715-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F/

    استحوذت التحركات التركية في الفترة الأخيرة نحو الدول العربية والأفريقية على الكثير من التحليلات والمتابعات، نظرا لما تمثله تلك الخطوات من تغييرات قد تكون اقتصادية أو سياسية وعسكرية، وما أثار الاهتمام بشكل أكبر هو توقيع اتفاقات مائية ودفاعية مع إثيوبيا خلال زيارة أبي أحمد إلى أنقرة.

    يرى مراقبون أن المصالح بين الدول تفرض تغييرات أو مناورات بالمواقف، والجميع يبحث عن مصالحه بما فيها تركيا، وقد شاهدنا أنقرة تقترب مجددا من السعودية والإمارات وقبلها تحركات نحو مصر وغيرها من الدول، وآخرها الاتفاق مع إثيوبيا والذي اعتبره بعض المراقبين موجها ضد مصر. 

    دبلوماسي مصري: الوقيعة بين مصر وأثيوبيا أساسها تركيا
    بداية يقول، الدكتور بكير أتاجان، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن العلاقات بين إثيوبيا وتركيا وطيدة منذ عقود، وقبل أن تكون هناك مشاكل بين أديس أبابا والقاهرة، حيث هناك الكثير من الاتفاقات الموقعة بين أنقرة وأديس أبابا منذ سنوات، أي أن التعاون بين الجانبين قديم وليس جديد.

    تركيا والعرب

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، ليست هناك أي علاقة أو رابط بين دول حوض النيل وبين علاقة تركيا بإثيوبيا.

    وحول إمكانية التقارب العربي- التركي في المرحلة القادمة بعد الزيارات المتبادلة بين تركيا والإمارات والسودان وقبلهما مصر والسعودية، أوضح عضو العدالة والتنمية، أن الإجابة على هذا الطرح يجب أن تخرج من الجامعة العربية وليس من تركيا، مشيرا إلى أن التحركات التي تقوم بها أنقرة، هى عبارة عن تبادل مصالح مع كل دول العالم، وكما تبحث دول العالم عن مصالحها، أيضا تركيا تفعل نفس الشيء.

    موقف ثابت

    وأشار أتاجان إلى أن، تقارب المصالح لا يعني تقارب السياسات والأهداف، لأن تركيا لها موقف واضح جدا، وهذا يتضح من مواقفها سواء من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، بما في ذلك الدول العربية كلها، وما بها من ملفات سواء كانت في ليبيا أو سوريا، فالعلاقات لا تعتمد على الاقتصاد فقط، فيمكن أن تشمل الجانب العسكري، وإبرام تركيا اتفاقات أو تبادل زيارات مع إثيوبيا لا يعني أن هذا موجه ضد مصر على سبيل المثال.

    تحسين العلاقات

    من ناحيته أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن تركيا لا تستطيع أن تقوم بعقد اتفاق مع إثيوبيا ضد مصر، لأن أنقرة منذ فترة تحاول تحسين العلاقات مع القاهرة، وقد أرسلت نائب وزير الخارجية وحدثت مشاورات، علاوة على أن الرئيس التركي بدأ في التراجع عن بعض تصريحاته السابقة.

    رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    أردوغان يستقبل آبي أحمد في أنقرة... فيديو وصور
    وقال مساعد وزير الخارجية في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن عقد اتفاقات مائية ودفاعية بين أنقرة وأديس أبابا، في اعتقادي ليس موجها ضد أحد، حيث أن مصر كانت وما زالت تشجع الاستثمار في إثيوبيا، وفي السابق عرضنا عليهم بناء السد، وسد النهضة هو مشكلة مصرية سودانية إثيوبية، ونرى البعض يوجه انتقادات إلى الاستثمارات التركية أو الإماراتية في إثيوبيا، رغم أن هناك شركات مصرية تستثمر هناك أيضا، على أمل أن تلك العلاقات قد تؤدي إلى نتائج أفضل.     

    أزمة سد النهضة

    وحول إمكانية أن تلعب تركيا دورا في أزمة سد النهضة قال بيومي، إذا تدخلت تركيا في أزمة سد النهضة يمكن أن تحاول لعب دور إيجابي، لأن إثيوبيا لن تفعل شيئا بالأمطار المتساقطة والتي تغذي، لا تستخدمها في الزراعة ولا في أشياء أخرى، فليس لدى إثيوبيا نظام ري، وبالتالي أي عاقل يحاول أن تكون له إسهامات إيجابية في تلك الأزمة.

    تغيير الواقع

    أما المدير التنفيذي للمجلس المصري للعلاقات الخارجية، السفير عزت سعد، فيرى أنه من الطبيعي في ظل الأزمة التي يعاني منها النظام الإثيوبي في الداخل أن يبحث عن متنفس له، في الوقت الذي يعاني فيه النظام التركي أيضا من مشاكل وأزمات داخلية، وهنا تبرز أهمية تلاقي المصالح بين الأطراف، مشيرا إلى أن التقارب التركي الإثيوبي لن يغير واقعا فيما يخص أزمة سد النهضة.

    وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تحركات الرئيس التركي في عدد الملفات هى نوع من المناورة، وهذا أمر طبيعي في العلاقات الدولية لتوصيل رسائل سواء كانت سلبية أو إيجابية. 

    وحول ما إذا كانت المرحلة القادمة سوف تشهد تطورا في العلاقات العربية- التركية، قال سعد: من خلال متابعتي لعلاقات تركيا مع دول الإقليم والعالم، أرى أنه من السابق لأوانه أن نحكم أن هناك مرحلة جديدة في تلك العلاقات رغم المؤشرات التي تحدث من جانب أنقرة والتي تحمل مقاربات بها نوع من التهدئة.        

     قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى تركيا كانت ناجحة، وشهدت توقيع اتفاقيات عدة بين البلدين.

    ووقعت الدولتان على اتفاقيات للتعاون فى مجال التنمية المائية والدفاع، وفقاً لما قاله المتحدث دينا مفتي في مؤتمره الأسبوعي.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2020
    © REUTERS / MURAD SEZER
    أردوغان يبدي قلقه من التوتر بين السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة
    وذكر مفتي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل رئيس الوزراء آبي أحمد بحفاوة، وخلال الزيارة تبادلا الرؤى حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مستشهدين بالعلاقات التاريخية للبلدين.

    وبحسب المتحدث، فقد أظهر القائدان التزاما لتعزيز العلاقات الثنائية فى المستقبل.

    وقد عقدت مناقشات بين رئيس الوزراء والرئيس التركي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية، وفقا للمتحدث.

    وكان أحمد قال إن أديس أبابا تولي أهمية كبيرة للصداقة والشراكة مع تركيا، التي أكد أنها تتمتع بنفوذ دولي ولها دور في هيكلة العلاقات العالمية.

    وكان أردوغان استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قبل استقبال رئيس وزراء إثيوبيا، وعرض الوساطة لإنهاء التوتر بين الجارتين الأفريقيتين، فيما يوحي بأنه يولي أهمية لهذا الملف، تزامنا مع ركود مياه المصالحة مع مصر.

    وأبدى أردوغان قلقه من التوتر بين السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

    انظر أيضا:

    بعد فيضانات إثيوبيا المفاجئة... ارتفاع منسوب مياه النيل في السودان وسط تحذيرات
    أردوغان: إثيوبيا سلمتنا جميع المدارس التابعة لتنظيم غولن
    تركيا تبدي استعدادها للوساطة لحل النزاع بين إثيوبيا والسودان
    إثيوبيا تقول إنها وقعت مع تركيا اتفاقيات للتعاون فى "التنمية المائية والدفاع"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    6 فوائد مذهلة لعصير القصب
    6 فوائد مذهلة لعصير القصب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك