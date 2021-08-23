مصدر لـ"سبوتنيك": مصرع 7 أشخاص على الأقل في اشتباكات قرب مطار كابول

أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عن مقتل سبعة أشخاص خلال اشتباكات وقعت اليوم في محيط مطار كابول، بالعاصمة الأفغانية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بسبب الحشود الضخمة على بوابات مطار كابول، بدأ الناس في مزاحمة القوات الأجنبية، مما تسبب في رد فعل عنيف، أولًا من قبل "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا الاتحادية)، ومن ثم من قبل القوات الأجنبية".

وأشار المصدر إلى "أن ضحايا الاشتباكات هم عنصر من قوى الأمن واثنان من مقاتلي طالبان وأربعة أشخاص حاولوا مغادرة البلاد".

وأكد شاهد عيان أن "عناصر من طالبان وعسكريين أجانب أطلقوا النار على بعضهم البعض".

وكان الجيش الألماني أعلن، صباح اليوم الاثنين، أن "هناك اشتباكات بين قوات أفغانية ومسلحين مجهولين في محيط مطار كابول".

وتتواصل عمليات إجلاء آلاف الرعايا الغربيين والأفغان من أفغانستان، بعد أن سيطرت حركة طالبان بشكل كلي على البلاد، في حين وثّق صحفيون مشاهد تظهر آلاف الأفغان ممن يحاولون مغادرة البلاد عبر مطار كابول.

وشهد مطار كابول حالة عارمة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع، في محاولة لمغادرة البلاد.