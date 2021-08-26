طهران: نعمل على تعزيز مكانة إيران في أوبك

قال وزير النفط الإيراني الجديد، جواد أوجي، اليوم الخميس، إننا سنركز جهودنا لتعزيز مكانة إيران في منظمة أوبك واستعادة أسواقنا.

© REUTERS / Heinz-Peter Bader إيران تؤيد خطة بأغلبية الأصوات لخفض إنتاج أوبك ، مساء اليوم الخميس، عن أوجي، في أول يوم عمل له، بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إيران، بزعامة إبراهيم رئيسي، أن بيع النفط ومكثفات الغاز وصيانة الإنتاج وتنظيم الموارد البشرية والدخول في سلسلة الصناعات التكميلية.

وذكر وزير النفط الإيراني أن الطلب العالمي على النفط يتزايد بالتوازي مع زيادة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أن إحدى خطط حكومة بلاده الجديدة هي تعزيز مكانة إيران في أوبك واستعادة أسواقها الخارجية.

وجاء تعليق جواد أوجي تعليقا على سؤال الوكالة "إرنا" بشأن الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك +" (المنتجين الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول)، وكذلك ملف إعادة النفط الإيراني إلى السوق، المقرر عقده الأسبوع المقبل.

ويشار إلى أن البرلمان الإيراني قد صوَّت، أمس الأربعاء، لصالح منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير التربية والتعليم.

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