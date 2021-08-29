إعلام: طالبان وأمريكا تهدفان لتسليم سريع لمطار كابل

أعلن مسؤول في حركة طالبان، اليوم الأحد، أن الحركة تهدف مع القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان إلى تسليم السلطة في مطار كابل على وجه السرعة.

وأضاف أن الحركة، التي سيطرت على العاصمة، كابل، يوم 15 أغسطس/آب بعد تقدم خاطف، لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعد لإدارة المطار.

ويأتي ذلك عقب تصريح لمسؤول غربي، قال فيه إن القوات الأمريكية بدأت المرحلة الأخيرة في عملية الإجلاء في مطار كابل.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة، كابل، يوم 15 أغسطس الجاري.

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