أبي أحمد يعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني

عقد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى كامبالا، يناقش خلالها العديد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ونشر موسيفيني، على "تويتر"، صورة تجمعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي خلال المباحثات الثنائية، اليوم الأحد.

وكتب: "عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى أوغندا تستمر لمدة يوم واحد".

وتعد أوغندا إحدى الدول الأفريقية المرتبطة باتفاقية مياه النيل، وتخشى أن تقود الخلافات الحالية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، إلى نزاعات مياه في المنطقة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، استقبل قبل أيام رئيس جنوب السودان سلفاكير، الذي قام بزيارة رسمية إلى أديس أبابا، لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

Holding a meeting with H.E @AbiyAhmedAli, the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia who is in Uganda for a one-day working visit. I welcome H.E Abiy. pic.twitter.com/WOjuWyrSmb — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) August 29, 2021

ويقوم أبي أحمد بلقاءات ثنائية مع العديد من قادة الدول حول العالم في الآونة الأخير لبحث جهود دعم التنمية والاستقرار في إثيوبيا، خاصة مع قادة الدول الأفريقية المجاورة.