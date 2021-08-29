اليابان تدرس المزج بين اللقاحات المختلفة لتسريع برنامج التطعيم ضد "كوفيد 19"

كشفت اليابان، اليوم الأحد، عن دراسة المسؤولين والخبراء في البلاد إمكانية استخدام جرعات لقاح أسترازينيكا مع جرعات لقاحات أنتجتها شركات أخرى لتسريع وتيرة برنامج التطعيم ضد الوباء.

وقال تارو كونو، رئيس برنامج التطعيم لشبكة "فوجي" التلفزيونية: "طلبت من وزارة الصحة تكوين رأي بشأن استخدام جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا وجرعة ثانية من لقاح فايزر أو استخدام جرعة أولى من أسترازينيكا وجرعة ثانية من مودرنا".

وأضاف المسؤول الياباني أن من شأن ذلك الإسراع ببرنامج التطعيم من خلال تقصير الفترات بين الجرعتين الأولى والثانية عند استخدام لقاح "أسترازينيكا". الفترة بين جرعتي "أسترازينيكا" ثمانية أسابيع وهي الأطول مقارنة باللقاحات الأخرى.

في يوليو/ تموز الماضي، وافقت طوكيو، التي كانت في السابق تعتمد على لقاحي "فايزر/ بيونتك" و"مودرنا" فقط، على استخدام لقاح "أسترازينيكا" وحصلت على مليوني جرعة منه.

تواجه اليابان الآن أسوأ موجة إصابات بمرض فيروس كورونا "سارس كوف 2"، والتي نتجت عن السلالة "دلتا" وزادت الإصابات اليومية على 25 ألفا هذا الشهر للمرة الأولى، في حين أن معدل التطعيم في البلاد أقل من نظيره في الدول الأخرى المتقدمة.

طعمت اليابان 54% من سكانها بجرعة واحدة على الأقل، فيما طعمت 43% بجرعتين بحسب إحصاء للتطعيمات أجرته "رويترز".