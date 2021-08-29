إسرائيل تتيح لجميع المطعمين جرعة إضافية من لقاح كورونا

بدأت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بتوفير جرعة تنشيطية من لقاح كورونا لكل من استكمل التطعيم، وخفضت سن المؤهلين للتطعيم إلى 12 عاما.

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، عن نحمان آش، المدير العام لوزارة الصحة، أن الجرعة الثالثة من اللقاح متاحة للجميع بدءًا من اليوم، في إشارة إلى لقاح "فايزر".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، عن تسجيل 7071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأجرت الصحة الإسرائيلية 106,811 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، أظهرت نحو 7.09% من الاختبارات نتائج إيجابية، وهناك 726 مريضا في حالة خطيرة.

وقبل ثلاثة أيام من بداية العام الدراسي، بلغ عدد الطلاب في إسرائيل الذين تم تعريفهم على أنهم حاملون للفيروس، أو أنهم معزولون في حجر صحي نحو 124،412 طالبا.

وتم تشخيص 3083 طالبا، أمس السبت، على أنهم يحملون الفيروس إلى جانب 193 من أعضاء الهيئة التدريسية، حيث بلغ المعدل الإيجابي بين الطلبة الذين تم اختبارهم 7.3٪، ما يعني أن واحدا من كل 14 طالبا وجد مصابا بالفيروس.

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