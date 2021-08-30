وزير الخارجية البريطاني يحث حلفاء بلاده على التعاون لمساعدة أفغان على المغادرة

صرحت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير دومينيك راب حث نظراءه من دول أخرى، اليوم الاثنين، على العمل معا لتوفير خروج آمن من أفغانستان للمواطنين المؤهلين لمغادرتها ولا يزالون فيها.

وذكر بيان من الوزارة أن راب أضاف أنه يجب الحكم على قيادة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بناء على أفعالها وسماحها للناس بالمغادرة، وفقا لـ "رويترز".

وشارك راب في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية ومسؤولين من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وحلف شمال الأطلسي وقطر وتركيا.

من المقرر أن تنتهي يوم غد الثلاثاء عملية إجلاء عشرات الآلاف من الأجانب والأفغان الذين يشعرون بخطر الانتقام أو القمع في ظل حكم "طالبان"، إلى جانب الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.