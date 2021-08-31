السفارة الأمريكية في مينسك تخفض عدد موظفيها للمرة الثانية بطلب بيلاروسي

أعلنت السفارة الأمريكية لدى بيلاروس، اليوم الثلاثاء، عن خفض عدد موظفي البعثة الدبلوماسية، بناء على طلب من الجانب البيلاروسي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للسفارة، نشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "اليوم، وللمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، اضطر الدبلوماسيون الأمريكيون لمغادرة بيلاروس بسبب القرار المؤسف للنظام (البيلاروسي) حول تقليص التعاون والحوار. نودعهم، وهم يودعون الشعب البيلاروسي، الذي عملوا جاهدين لدعم تطلعاته الديمقراطية".

وأشار البيان إلى أن "الدبلوماسيين الأمريكيين سيواصلون هذا العمل الحيوي المهم سواء في مينسك أو في مكان آخر".

وأبلغت مينسك واشنطن بضرورة خفض عدد الموظفين في سفارتها في مينسك إلى 5 أشخاص بحلول الأول من أيلول/سبتمبر وتشديد إجراءات التأشيرة.

وتأتي هذه الخطوة ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد أكثر من 40 فردا وكيانا قانونيا في بيلاروس.

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية أن الجمهورية ستجري تقييما شاملا للعقوبات وتتخذ تدابير جوابية مناسبة.