ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيدا" واختفاء رجل بعدما هاجمه تمساح

قيمت ولايتي لويزيانا وميسيسيبي، اليوم الثلاثاء، الآثار الكارثية التي خلفها إعصار "إيدا" القوي، حيث بدأت مياه الفيضانات المتراجعة في الكشف عن المدى الكامل للأضرار على طول ساحل الخليج الأمريكي وارتفع عدد القتلى إلى أربعة.

لا تزال نيو أورليانز دون كهرباء بعد يومين تقريبا من ضرب "إيدا" لساحل لويزيانا كعاصفة من الفئة الرابعة، وبعد 16 عاما بالضبط من إعصار كاترينا المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص.

وقالت شركة الكهرباء "إنتيرجي" اليوم: "قد يستغرق التقييم الكامل للأضرار أيام عدة، حيث يتعذر الوصول إلى العديد من المناطق في الوقت الحالي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

تم تأكيد أربع حالات وفاة حيث بدأت الطواقم في الانتشار في القوارب والمركبات على الطرق الوعرة للبحث في المجتمعات التي عزلتها العاصفة العملاقة، كما فُقد رجل بعد أن قتله تمساح على ما يبدو.

ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لأشخاص ينتشلون المتعلقات من سيارات غمرتها المياه وصور منازل مدمرة، في حين ظلت الأضرار في نيو أورلينز نفسها محدودة.

قال مطار نيو أورليانز إن جميع الرحلات القادمة والمغادرة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء ألغيت، فيما ألغت شركات الطيران ما يقرب من 200 رحلة يوم الأربعاء.

"إيدا" - التي تم تخفيض تصنيفها الآن إلى منخفض استوائي - تسببت في انقطاع الطاقة عن أكثر من مليون عقار في جميع أنحاء لويزيانا، وفقًا لمتتبع انقطاع التيار "باور أوتيج".

وأفاد مسؤولون بأن شخصا قتل في سقوط شجرة في برايريفيل، فيما توفي ضحية ثانية أثناء محاولته القيادة عبر مياه الفيضانات على بعد 60 ميلا (95 كيلومترا) جنوب شرق نيو أورليانز.

في ولاية ميسيسيبي، التي اجتاحتها الأمطار الغزيرة، أدى انهيار طريق إلى مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة، حسبما ذكرت دورية على الطريق السريع بالولاية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة في سانت تاماني باريش إن رجلا يبلغ من العمر 71 عاما تعرض للهجوم و"قتل على ما يبدو على يد تمساح أثناء سيره في مياه الفيضانات عقب إعصار إيدا".