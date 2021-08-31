ألمانيا: لا يمكننا تحمل عدم الاستقرار في أفغانستان لأنه يخدم الإرهاب

وأضاف ماس خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أنه "لابد من إجراء محادثات مع طالبان لإيجاد حلول حول قضايا بينها استمرار تشغيل مطار كابول".
يتبع...
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده لا يمكنها تحمل عدم الاستقرار في أفغانستان لأنه يخدم الإرهاب ويؤثر على دول الجوار.
وأضاف ماس خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أنه "لابد من إجراء محادثات مع طالبان لإيجاد حلول حول قضايا بينها استمرار تشغيل مطار كابول".
يتبع...
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)