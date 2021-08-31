ألمانيا: لا يمكننا تحمل عدم الاستقرار في أفغانستان لأنه يخدم الإرهاب

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده لا يمكنها تحمل عدم الاستقرار في أفغانستان لأنه يخدم الإرهاب ويؤثر على دول الجوار.

وأضاف ماس خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أنه "لابد من إجراء محادثات مع طالبان لإيجاد حلول حول قضايا بينها استمرار تشغيل مطار كابول".

يتبع...