الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يعزز تقدمه على المحافظين بزعامة ميركل

تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، اليوم الخميس، على حزب المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.

وأظهر استطلاع للرأي أن الاشتراكي الديمقراطي حقق تقدما بخمس نقاط على المحافظين بزعامة ميركل قبل الانتخابات التي تجري في 26 سبتمبر/ أيلول بحسب رويترز.

التقدم في استطلاعات الرأي للحزب الاشتراكي الديمقراطي يضعف احتمالات فوز المحافظين مرة أخرى حيث أخفق وعدهم "بالصمود" في تحقيق صدى لدى الناخبين.

وبلغ تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاع إنفراتست ديماب لإذاعة إيه.آر.دي 25 في المئة، والتأييد لتكتل سي.دي.يو/سب.إس.يو المحافظ 20 في المئة، ولحزب الخضر 16 في المئة، وللحزب الديمقراطي الحر الليبرالي 13 في المئة، ولحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف 12 في المئة ولحزب لينكه اليساري المتطرف ستة في المئة.

وارتفع مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي سبع نقاط عنه في أوائل أغسطس/ آب، وانخفض سبع نقاط للمحافظين، وفقا للاستطلاع الذي شمل 1337 ناخبا وأجري من الاثنين إلى الأربعاء.

تأتي هذه النتائج بعد تعرض حزب ميركل وحلفائه، في الأيام الأخيرة، لانتقادات بسبب مزاعم تفيد بأن أعضاء البرلمان استفادوا على ما يبدو من صفقات أقنعة الوجه في وقت مبكر من الوباء، مما أجبر ثلاثة نواب على التنحي في تتابع سريع.

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