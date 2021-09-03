آبي أحمد يعلن نجاح إثيوبيا في زراعة 18 مليار شتلة شجرة في آخر 3 سنوات

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الجمعة، عن نجاح بلاده في زراعة 18 مليار شتلة شجرة في ثلاث سنوات، منذ عام 2019 وحتى العام الجاري، 2021.

وأشار آبي أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إلى أن "الأمة أطلقت مبادرة الميراث الأخضر في عام 2019، التي تستهدف 20 مليار شتلة خلال 4 سنوات".

وجدد رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدته اليوم تأكيده أن "إثيوبيا ستستمر في مسار النجاح الذي تحقق في مبادرة "الإرث الأخضر" في مجالات أخرى، والتي يتم بناؤها من وحدة شعبه ونواياهم الحسنة".

We launched #GreenLegacy in 2019 targeting 20bil seedlings in 4 yrs. Including 2021, our 3 yr total is 18bil. At each juncture we exceeded annual targets. #Ethiopia will continue on this success trajectory in other areas building on the unity & positive goodwill of its people! pic.twitter.com/Kjl1rE4Dvq — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) September 3, 2021

​وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد اعتبر، أمس الخميس، أن هذه المرحلة هي مرحلة نهوض أفريقيا، مضيفا: "حان وقت الأفارقة"، مشيرا إلى ما يقوم به قادة 4 دول أفريقية أخرى هي رواندا وأوغندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وقال أبي أحمد، على "تويتر"، أمس الخميس، إنه يمكن للأفارقة أن يتحدوا معا لمحاربة الفقر وغياب الأمن.

وتابع: "معا يمكننا القفز بسرعة كبيرة من بوتقة الفقر وغياب الأمن لنبدأ مرحلة جديدة من تحقيق الكرامة".

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق "التكامل الاقتصادي وتركيز مواردنا ومعارفنا لتحقيق أهدافنا المشتركة".

وتحدث آبي أحمد عن إطلاق أجندة أفريقيا 2063، بمشاركة رواندا ورواندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى ما يقوم به قادة تلك الدول لتنمية بلادهم وهم يوري موسيفيني رئيس أوغندا، وبول كاغامه، رئيس رواندا، وسيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، ومحمد بخاري، رئيس نيجيريا.

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