رئيسي: مستعدون لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي ولكن ليس تحت ضغط غربي

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي لكن ليس تحت "ضغط" غربي.

جاء هذا في تصريحات له، اليوم السبت، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي أذيعت على الهواء مباشرة، بحسب "رويترز".

وقال رئيسي إن طهران مستعدة لإجراء محادثات نووية بالتزامن مع رفع جميع العقوبات.

واتهم الرئيس الإيراني الغربيين والأمريكيين بالسعي لإجراء "محادثات مع الضغط".

وأكد الرئيس الإيراني أنه أعلن بالفعل أنه سيجري محادثات بناء على أجندة الحكومة الإيرانية، موضحا أن بلاده تسعى إلى مفاوضات تفضي لتحقيق الهدف المتمثل في رفع العقوبات عن إيران.

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

وتهدف هذه المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شهر أيار/مايو 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

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