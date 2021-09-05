تسجيل
12:10 GMT05 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تداعيات القصف الصاروخي في مدينة كابول، أفغانستان 30 أغسطس 2021

    لماذا تصر أمريكا على بناء دول فاسدة وأنظمة حكم مفككة بعد كل تدخل عسكري؟

    © Sputnik . Stringer
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049984150_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_00b610d2b2e6add17dff93baaa15a207.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109051050043973-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%81%D9%83%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%9F/

    بمجرد أن تعلن أمريكا أنها لن تواصل محاولات إنقاذ دولة ما تدخلت عسكريا بها في وقت سابق، سرعان ما تنهار الأمور، إنه مشهد مألوف، عندما يستولي العدو على مقاطعة بعد مقاطعة، ويتخلى الجنود الحكوميون عن زيهم العسكري ويركضوا.

    على الورق، كان لدى الجيش مئات الآلاف من المقاتلين المجهزين تجهيزا جيدا، لكن كان على قادتها القلائل المخلصين شراء الذخيرة من ضباط الإمداد الملتويين والدفع نقدا مقابل دعم المدفعية، وقاتلت القوات الخاصة بشكل جيد، لكن القوات النظامية كانت في الغالب تحت قيادة أقارب السياسيين غير الأكفاء، بحسب تقرير لصحيفة "الإيكونوميست".

    جندي من مشاة البحرية الأمريكية تم تعيينه في الوحدة الاستكشافية البحرية الرابعة والعشرين، يحمل طفلاً أثناء عملية إجلاء الأفغانيين في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان، 20 أغسطس 2021
    © REUTERS / Sgt. Isaiah Campbell / U.S. Marine Corps
    بعد خصومتهما الطويلة... هل تتحالف أمريكا وطالبان ضد عدوهما المشترك؟

    لم يتقاضى الجنود رواتبهم، فيما كان المسؤولون يسرقون الميزانيات العسكرية، وظل المواطنون مخلصين لعائلاتهم وعشائرهم، وليس لحكومة فاسدة كان من المرجح أن تتخلى عنهم بقدر ما ستساعدهم، إن كان هذا يشبه أي شيء عاصرناه في الأيام أو السنوات القليلة الماضية، فإنه في حقيقة الأمر ما حدث بالضبط في فيتنام قبل نحو 50 عاما.

    العلة الأبدية للتدخل الأمريكي: الفساد

    أوجه التشابه بين الانهيارين في فيتنام وأفغانستان مدهشة، إنها تتجاوز الإخفاقات الاستخبارية والخطابات الكاذبة والحلفاء المتخلى عنهم، وفي نهاية المطاف، سقطت كلتا الدولتين بسبب الفساد، وهو مرض قديم للحكم تتعرض له مشاريع بناء الدول برعاية أمريكية (يمكن أيضا اعتبار العراق وكوسوفو والبوسنة وهايتي أمثلة جيدة).

    اعتبر علماء السياسة يوما أن الفساد قضية ثانوية، لكن الكثيرين يرون الآن أنه مهم لفهم ليس فقط سبب فشل وكلاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كيف تعمل الدول بشكل عام. يُعرف الفساد عادة بأنه إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، وأبسط أشكاله هو الرشوة، المنتشرة في كل مكان في أفغانستان.

    يقول أحمد شاه كاتوازاي، الدبلوماسي الأفغاني السابق: "من شهادة ميلادك إلى شهادة الوفاة وأي شيء يأتي بينهما، عليك بطريقة ما دفع رشوة". (تم طرده من الخدمة بعد كتابة مقال رأي يدين الفساد الحكومي).

    يطالب مسؤولو الجمارك والشرطة والموظفون بشكل روتيني بالحصول على بقشيش، ومع تقدم حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت التكلفة المطلوبة للحصول على جواز سفر إلى آلاف الدولارات.

    لكن الرشوة الصغيرة هي أقل أنواع الفساد تهديدا، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الحصول على موافقة الحكومة على الاستثمارات الكبيرة يتطلب إعطاء الوزراء أو أمراء الحرب جزءا من الكعكة، والأسوأ من ذلك، أن الوظيفة الحكومية التي تحصل على رشاوى هي بحد ذاتها سلعة ثمينة.

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
    تسريب المكالمة الأخيرة بين بايدن وغني... كيف فشل الأمريكان في الوفاء بوعودهم؟

    اكتشفت سارة تشايس، الخبيرة في الفساد، أثناء إدارتها لمنظمة غير حكومية في أفغانستان من عام 2002 إلى عام 2009، أن المسؤولين المحليين غالبا ما يشترون مناصبهم، ويجب عليهم بعد ذلك ابتزاز الناس للحصول على الرشاوى، التي يرسلون حصة منها لرؤسائهم. يقول كاتاوازاي إن الأمر قد يكلف 100 ألف دولار ليصبح قائد شرطة المنطقة.

    مثل هذا الفساد يخلق شبكات المحسوبية التي تهدد سلامة الدولة. الهدف الرئيسي للمسؤولين ليس تنفيذ مهمة وكالتهم، ولكن الحصول على الأموال لتوزيعها على عائلاتهم وأصدقائهم. حتى قبل الغزو الأمريكي، كانت أفغانستان تُدار "جزئيا" بواسطة شبكات المحسوبية بقيادة أمراء الحرب.

    خطية الأمريكان: إطعام الذئب

    بدلاً من تفكيك هذه الشبكات، عززتها أمريكا من خلال دفع أموال لأمراء الحرب للحفاظ على السلام، وفقا لتقارير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، وهي سلطة رقابية أمريكية، وسرعان ما ازداد غضب الأفغان من فساد الحكومة وأصبحوا أكثر ترحيبا بطالبان.

    استشهدت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في عام 2015 بأحد صانعي السياسة، يقول: "الرجال في الجزء السفلي يرسلون الأموال إلى أعلى النظام والرجال في الأعلى يرسلون الحماية إلى أسفل، وهي الطريقة التي تعمل بها المافيا".

    لم تكن أمريكا قد أولت الفساد اهتماما جادًا حتى عام 2009، حيث أصبحت تشايس مستشارة لستانلي ماكريستال، وهو جنرال إصلاحي ترأس بعد ذلك "إيساف"، تحالف القوات التي يقودها الـ"ناتو" في البلاد.

    تم إنشاء وحدة تحقيق تابعة لـ"إيساف" تعرف باسم "الشفافيات" تحت إشراف إتش آر ماكماستر، الذي عمل لاحقا كمستشار للأمن القومي لأمريكا. وقد أحرزت تقدما في وقف الغش في المشتريات.

    لكن تحت قيادة القادة اللاحقين، تم تقليص عدد الفريق، وبحلول وقت هجوم حركة طالبان الأخير، أصبحت الدولة فاسدة لدرجة أن معظم حكامها عقدوا صفقات مع المتشددين لتغيير مواقفهم، وكان الجيش الأفغاني في وضع سيئ للقتال حيث تضخمت أعداده بسبب "الجنود الأشباح" - المُغتربين المدرجين في كشوف المرتبات حتى يتمكن القادة من سرقة رواتبهم.

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    الناتو: يجب منع أفغانستان من أن تصبح مركزا للمنظمات الإرهابية

    قد يتذكر بعض الأمريكيين مصطلح "الجنود الأشباح" من فيتنام، حيث استخدم القادة الفاسدون نفس النظام تماما. ربما كانت ربع الأسماء في قوائم الجيش الفيتنامي الجنوبي في دلتا نهر ميكونغ في عام 1975 وهمية.

    كان بعض ضباط جيش جمهورية فيتنام رجال أعمال لامعين؛ اعتاد كولونيل فيتنامي جنوبي أن يأمر بقصف مدفعي بلا هدف من أجل الترويج لأغلفة القذائف المستهلكة كخردة معدنية، كما هو الحال في أفغانستان، استفادت قوات الشرطة والجيش أيضا من تجارة الهيروين.

    في تقرير لمؤسسة "راند" البحثية الأمنية، وجد أن الفيتناميين الجنوبيين يعتقدون أن الفساد "مرض أساسي كان مسؤولا إلى حد كبير عن الانهيار النهائي". تم بالفعل تشخيص المشكلة في فيتنام من قبل ضباط التفكير المتقدم في أوائل الستينيات. فلماذا رفضت أمريكا التعامل معها على أنها قضية خطيرة عندما غزت أفغانستان بعد عقود؟

    أحد الإجابات، هو أن هذا سيتطلب تغييرا في المنظور. على مدى العقدين الماضيين، أصبح العديد من العلماء ينظرون إلى الفساد باعتباره شكلا من أشكال الحكم في حد ذاته، حيث تقوم السلطة على الروابط الأسرية أو الصداقة بدلا من المؤسسات، مثل هذه الدول معنية بشكل أساسي بتهدئة القادة المسلحين من خلال منحهم حصة من المكاسب الاقتصادية.

    ينطبق هذا الوصف أيضا على عصابات المافيا والأنظمة الإقطاعية مثل تلك الموجودة في أوروبا في العصور الوسطى وأنظمة أمراء الحرب في جنوب فيتنام وأفغانستان. دول مثل هذه يمكن أن تكون مستقرة بشكل معقول، لكنهم يفتقرون إلى الولاء والتماسك اللازمين لهزيمة التمرد الأيديولوجي المنضبط مثل الشيوعيين الفيتناميين أو "طالبان".

    انظر أيضا:

    جنرال أمريكي يكشف تفاصيل عمليات الإجلاء من أفغانستان
    الناتو: يجب منع أفغانستان من أن تصبح مركزا للمنظمات الإرهابية
    "السبع الكبار" تعقد اجتماعا بمشاركة روسيا والصين حول أفغانستان
    الكلمات الدلالية:
    حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأشقاء الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان 1 سبتمبر 2021
    النزوح الأفغاني العظيم
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك