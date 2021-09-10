إيران: اغتيال قاسم سليماني كان ضحية لأعمال العنف الأمريكية

قال رئيس الوفد الإيراني للاجتماع الخامس لرؤساء برلمانات العالم في فيينا، النائب أحمد نادري، إن سلوك القوى العالمية في مكافحة كورونا جائر ومناقض لروح الديمقراطية.

ونقلت وكالة إرنا، مساء أمس الخميس، عن نادري أن بعض الدول مارست ضغوطا كبيرة، بصورة جائرة، على الدول الأخرى، من أجل تتبع مطامع ومطالب تلك الدول، مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد النائب الإيراني أن بعض القوى العالمية ومن لهم اليد الطولى، بصورة خاصة، في صنع لقاح كورونا، قام بإرغام سائر الدول على تنفيذ مطالبهم، واصفا ذلك الأمر بأنه يناقض روح العدالة الديمقراطية، مشيرا إلى أن القضية الإيرانية الأساسية في الاجتماع الدولي تمركزت في احترام الثقافات المختلفة والقضايا القيمية المحلية.

وشدد أحمد نادري على تأكيد بلاده في هذا الاجتماع بأنها مازالت ضحية للإرهاب المدعوم من بعض الدول المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وبأن بعض الدول الغربية عملت خلال الأعوام الماضية على ترويج التخويف من الإسلام في الداخل من جانب، ودعم التطرف والجماعات التكفيرية ببث الكراهية في المجتمعات الأخرى من جانب آخر، وهو ما أدى إلى الإضرار ببعض الشعوب وإثارة أعمال عنف لا نهاية لها، مناديا برلمانات العالم بالبحث عن حل لهذه القضية.

ولفت رئيس الوفد الإيراني للاجتماع الخامس لرؤساء برلمانات العالم في فيينا النائب أحمد نادري، إلى أن الجنرال الراحل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان ضحية أعمال العنف الأمريكية التي لا نهاية لها.

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