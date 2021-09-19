أردوغان يعلن شرطا لبدء محادثات مع أرمينيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع أرمينيا، لكنه أضاف أن يريفان بحاجة إلى اتخاذ خطوات نحو فتح خط نقل مثير للجدل عبر أراضيها.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن يريفان مستعدة لإجراء مناقشات بشأن إصلاح العلاقات مع أنقرة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال أردوغان للصحفيين في أحد مطارات إسطنبول قبل مغادرته إلى نيويورك حيث سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إذا كان (باشينيان) يرغب في لقاء رجب طيب أردوغان، فيجب اتخاذ خطوات معينة".

كان الرئيس التركي يشير إلى إنشاء ممر عبور يجب أن يمر عبر أرمينيا لربط أذربيجان بجيب ناكشيفان المتاخم لتركيا وإيران. وقال أردوغان: "لسنا منغلقين على المحادثات (مع أرمينيا)، سنعقد المحادثات".

وأضاف بالقول: "آمل ألا يسود نهج سلبي بل إيجابي. إن شاء الله ستنتهي المشكلة بين أذربيجان وأرمينيا بفتح الممرات".

لم تقم أرمينيا وتركيا علاقات دبلوماسية مطلقا وتم إغلاق حدودهما المشتركة منذ التسعينيات. وتوترت علاقتهما بسبب عمليات القتل الجماعي للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية في حقبة الحرب العالمية الأولى، حيث تصر أرمينيا على أنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بسبب دعم تركيا لحليفتها الإقليمية أذربيجان، التي حاربت أرمينيا العام الماضي للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

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