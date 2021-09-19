إندونيسيا: مقتل زعيم مرتبط بـ"داعش" بعد تبادل لإطلاق النار

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد 19 سبتمبر/أيلول، مقتل زعيم جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا" المتشددة، علي كالورا، التي ترتبط بما يسمى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن مقتل كالورا، جاء بعد تبادل إطلاق نار في قرية بجزيرة "سولاويسي" في شرقي البلاد.

ولفتت الشرطة الإندونيسية إلى أن عملية مقتل كالورا، كانت بناء على عملية مشتركة قام بها أفراد من الجيش والشرطة أمس السبت، مضيفة أنه تم قتل متشدد آخر يدعى جاكا رمضان معروف أيضا باسم "عكرمة".

وأفادت بأن الشرطة لا تزال تطارد أربعة أعضاء آخرين من الجماعة المتشددة، مشيرة إلى أنه تم العثور على متفجرات وبنادق من طراز "إم 16" وسواطير إلى جانب أدلة أخرى تدل على نشاط الجماعة المتشدد.

يذكر أن كالورا تولى زعامة جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا"، بعد أن قتلت قوات الأمن زعيمها السابق سانتوسو في عام 2016، والذي تصدر في تلك الفترة قائمة المطلوبين لدى السلطات الاندونيسية.