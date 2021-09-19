غوتيريش يوجه رسالة إلى قادة العالم في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى قادة دول العالم بمناسبة انعقاد الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتناول أبرز القضايا الملحة التي تواجه العالم.

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد: "يجب على قادة العالم أن يترجموا الكلمات إلى أفعال لإنقاذ من يواجهون المخاطر".

وتابع أمين عام الأمم المتحدة: "يجب على كل منا أن يدرك بصورة لا لبس فيها أن التعددية وقبول الآخر هي المسار الوحيد، الذي يمكن أن يقودنا إلى المستقبل".

At the 76th #UNGA session, leaders must translate words into action for the most vulnerable.



We must demonstrate that multilateralism is the only pathway to a better future for all. pic.twitter.com/o8HvJ6soBh — António Guterres (@antonioguterres) September 19, 2021

وقال غوتيريش إن قادة العالم يجتمعون في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه العالم.

ونشر أمين عام الأمم المتحدة مقطع فيديو أورد فيه أبرز القضايا التي تحتاج إلى تحرك عالمي وأبرزها الصحة العالمية وقضية المساواة والتغير المناخي وقضايا الأمن والسلام.

وانطلقت اجتماعات الدرورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، بينما تبدأ اجتماعات رفيعة المستوى يشارك فيها 110 من رؤساء الدول خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر الجاري.

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