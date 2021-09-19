بايدن ينتقد سياسات ضريبية لرؤساء سابقين: لم تحقق شيئا لاقتصاد أمريكا

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، سياسات ضريبية كان يتبعها بعض الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، مؤكدا أنها لم تحقق شيئا لاقتصاد أمريكا، وأنه يجب تغيير تلك السياسات لدعم الطبقة المتوسطة.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الأحد: "اتبع رؤساء سابقون سياسات ضريبية بشأن الأثرياء، لكنها لم تحقق شيئا لاقتصادنا".

وتابعت: "كانت تلك السياسات تعتمد على منح الأثرياء والشركات الأكبر حجما تخفيضات ضريبية من أجل زيادة النمو الاقتصادي".

وقال بايدن: "تم خفض الضرائب على تلك الفئات مقابل وعود بتحقيق نمو اقتصادي لم يحدث".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأثرياء، الذين يمتلكون ثروات طائلة والشركات الكبرى يجب أن يدفعوا حصتهم العادلة من الضرائب، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر في تخفيف تكاليف المعيشة للطبقة المتوسطة.

Past presidents have cut taxes for the wealthy and biggest corporations with the promise of economic growth.



It doesn't work.



The ultra-wealthy and corporations must pay their fair share—which will lower costs for the middle class. — Joe Biden (@JoeBiden) September 19, 2021

وفي تصريحات سابقة، أكد بايدن، أن سياسته الضريبية المنحازة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل تؤكد أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعمل لصالح الشعب الأمريكي مرة أخرى.

وكان قضية الضرائب من أهم القضايا الخلافية بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وبين جو بايدن، الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية السابقة، التي فاز فيها بايدن.

وبينما كان ترامب يصر على خفض الضرائب على الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار، يصر بايدن على أنه يجب على الأثرياء دفع حصتهم الضريبية لدعم الطبقة المتوسطة.

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