بلينكن: أمريكا تستعيد دورها في قيادة العالم بتوطين 125 ألف لاجئ في 2022

قال وزير الخارجة الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعيد دورها العالمي، فيما يتعلق بإعادة توطين اللاجئين، الذين يتعرضون للمخاطر حول العالم.

وكتب بلينكن، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "ستستعيد الولايات المتحدة الأمريكية دورها في قيادة العالم فيما يتعلق بإعادة توطين الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إعادة توطين اللاجئين يمثل قضية حاسمة بالنسبة لأهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ذلك يعكس جوهر القيم الأمريكية.

To address the needs generated by humanitarian crises worldwide, the Biden Administration proposes resettling up to 125,000 refugees in the U.S. next year. Today, @StateDept, @DHSgov, and @HHSGov submitted @POTUS report to Congress on Proposed Refugee Admissions for FY2022. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021

وأوضح بلينكن أنه سيبحث هذا الأمر خلال مشاوراته المقبلة مع الكونغرس، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإعادة توطين 125 ألف لاجئ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام المقبل.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هذا الأمر يمثل استجابة من الإدارة الأمريكية للأزمات العالمية، التي ستتضمنها ميزانية العام المالي المقبل 2022.

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