أردوغان لبايدن: لن نقبل الإملاءات بشأن حيازة "إس-400"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس 22 سبتمبر/ أيلول، أن مسألة حيازة منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية منتهية بالنسبة له، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "حرييت" التركية إن "مسألة إس - 400 منتهية بالنسبة لنا ومن غير الممكن أن نقبل الإملاءات بهذا الشأن".

وفيما يخص الوضع في أفغانستان، أكد أردوغان، أن الولايات المتحدة عليها أن تدفع ثمن ما فعلته بأفغانستان، مضيفا، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية:

"عندما تنظرون إلى الأسلحة الموجودة حاليا في أيدي طالبان، تجدون أنها أسلحة الولايات المتحدة وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك".

وأعلن أردوغان كذلك أنه يتطلع إلى "قرارات مهمة" خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، المقرر انعقادها في سوتشي 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال أردوغان: "نولي أهمية كبيرة للمحادثات مع السيد بوتين في سوتشي في 29 سبتمبر. لن تكون هناك وفود وسنلتقي في صيغة واحد لواحد. سنناقش الوضع في سوريا بشكل كامل وليس إدلب فقط وما الذي وصلنا إليه وكيفية المضي قدما"، مضيفا "سنتخذ قرارات مهمة أيضا حيال علاقاتنا الثنائية.

كما اتهم أردوغان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنقل الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية في سوريا قائلا:

"بايدن بدأ في نقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى المنظمات الإرهابية في سوريا. لن نقف مكتوفي الأيدي نحن نشاهد ذلك".