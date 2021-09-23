أردوغان: نهج طالبان الحالي لا يتسم بالشمول

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول، إن نهج حركة "طالبان" الحالي لا يتسم بالشمول.

وأوضح أردوغان في تصريحات لتلفزيون "خبر ترك"، نقلتها وكالة "رويترز"، أن نهج حركة طالبان الحالي وحكومتها المؤقتة لا يتسمان بالشمول، لكن أنقرة مستعدة للعمل معها إذا شكلت حكومة أكثر شمولا.

وتشغل تركيا حاليا مع قطر مطار كابول، تمهيدا لفتحه للسفر الدولي، بعد تولي طالبان (المحظورة في روسيا) السلطة وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ورحبت تركيا بالرسائل الأولية لطالبان، لكنها قالت إنها ستقيم مشاركتها مع طالبان واعترافها بها بناء على أفعال الحركة.

ولفت أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "بالنظر إلى نهج طالبان في الوقت الحالي، لم تُشكل للأسف قيادة شاملة تضم جميع الأطياف".

وعينت طالبان، هذا الشهر، قدامى المحاربين المتشددين في حكومة من الرجال فقط.

وأردف الرئيس التركي بقوله: "لا توجد في الوقت الحالي سوى إشارات قليلة بشأن إمكانية إجراء بعض التغييرات واحتمال وجود مناخ أكثر شمولا في القيادة. لم نر هذا بعد. إذا كان بالإمكان اتخاذ مثل هذه الخطوة، فقد ننتقل إلى مرحلة مناقشة ما يمكننا القيام به معا".

وجاءت تصريحات أردوغان، عقب اجتماع سفير تركيا في كابول جهاد أرجيناي مع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي.

وقال أرجيناي على تويتر إنه تعهد "بدعم تركيا المستمر للشعب الأفغاني والتزامها بالبناء على علاقاتنا التاريخية".

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