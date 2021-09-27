بريطانيا تدرس إمكانية الاستعانة بالجيش لإنهاء أزمة الوقود

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة تبحث إمكانية الاستعانة بالجيش لإنهاء أزمة الوقود في المملكة المتحدة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرس احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات التزود، بحسب "فرانس برس".

ولم يستبعد وزير النقل غرانت شابس طلب المساعدة من المؤسسة العسكرية، عند سؤاله عن هذا الأمر نهاية الأسبوع.

وقالت "رابطة تجار البترول" البريطانية إن الوقود نفد من نصف محطات التزود البالغ عددها 8 آلاف محطة في المملكة المتحدة أمس الأحد، بينما تشكلت طوابير طويلة لملء خزاناتهم.

وأفاد رئيس الرابطة برايان مادرسن أن نقص الوقود جاء بسبب التهافت على شرائه.

من جانبها، أوضحت شركة "شل" النفطية العملاقة أنها تعمل جاهدة لضمان إيصال إمدادات الوقود إلى الزبائن.

وذكرت أن بريطانيا تشهد منذ يوم الجمعة طلبا أكثر من المعتاد في أنحاء شبكتها وهو ما تسبب في نقص في بعض أنواع الوقود.

ويعيد هذا الوضع للذاكرة ما شهدته بريطانيا في سبعينات القرن الماضي، حينما أدت مشاكل الوقود في خفض أسبوع العمل إلى ثلاثة أيام والتقنين في استخدام الوقود.