اليونان توقع عقدا مع فرنسا لشراء 3 سفن حربية

أعلنت فرنسا واليونان، اليوم الثلاثاء، عن صفقة دفاعية كبيرة تصل قيمتها، بحسب مصادر رسمية إلى نحو 3.5 مليار دولار، وتشمل بما في ذلك شراء أثينا ثلاث سفن حربية فرنسية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلنا عن شراكة استراتيجية للدفاع والأمن في مؤتمر صحفي مشترك في باريس.

وقال ماكرون: "تعبر هذه الشراكة عن إرادتنا في زيادة وتكثيف تعاوننا... بناء على مصالحنا المشتركة".

وأوضح ماكرون أن اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات فرنسية ستبنيها مجموعة نافال (مجموعة صناعية فرنسية متخصصة في مجال الدفاع البحري) في لوريان غربي فرنسا.

فيما قال ميتسوتاكيس إن الصفقة تتضمن خيارا لشراء فرقاطة رابعة.

يأتي هذا الإعلان في وقت مهم بالنسبة لفرنسا بعد خسارتها هذا الشهر لصفقة بقيمة 66 مليار دولار لبيع غواصات تعمل بالديزل والكهرباء لأستراليا، التي اختارت بدلا من ذلك بناء ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية معهما.

وكانت اليونان قد اشترت بالفعل 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال وتخطط لشراء ست طائرات أخرى في إطار برنامج لتحديث قواتها المسلحة وسط توترات مع الجارة تركيا.

وزادت التوترات مع الخصم الإقليمي التاريخي تركيا في السنوات الأخيرة بشأن حقوق التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط والمياه بين البلدين.

وأعلنت اليونان عن خطط لتحديث أسطولها، وناقشت شراء فرقاطات حربية مع دول من بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.

ولم يفصح ماكرون وميتسوتاكيس عن مزيد من التفاصيل بشأن الصفقة. فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الحكومة اليونانية، أن قيمة الصفقة تقدر بـ 3 مليارات يورو (نحو 3.5 مليار دولار).