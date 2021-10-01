شرطة بريطانيا تعتقل 13 ناشطا بيئيا أغلقوا طريقا مؤديا إلى مطار هيثرو

عرقل ناشطون مناهضون لتغير المناخ، اليوم الجمعة، المرور في طريق يؤدي إلى مطار هيثرو، أكبر مطارات بريطانيا، قبل أن تنهي الشرطة احتجاجهم وتعتقل 13 منهم.

وجلس أكثر من 12 من الناشطين المنتمين لجماعة (إنسوليت بريتن) "اعزلوا بريطانيا" المدافعة عن البيئة جنبا إلى جنب مغلقين الطريق خلال ساعة الذروة الصباحية. وألصق بعضهم أيديهم إلى الأرض وكبلوا أنفسهم معا مستخدمين أقفال دراجات.

وتسبب احتجاجهم في توقف حركة المرور عند منحنى بالقرب من التقاطع 3 على الطريق السريع إم4.

وفي نهاية المطاف أخلت الشرطة الطريق واقتادت الناشطين المقيدين بعيدا عن المكان، بحسب "رويترز".

وكتبت شرطة العاصمة لندن على تويتر "اعتقل رجال الشرطة 13 شخصا لتعطيل المرور على الطريق والتآمر لتكدير السلم العام".

Climate change protesters on Friday temporarily disrupted an access road close to Heathrow Airport, Britain's biggest travel hub, before police cleared the protest and arrested 13 people. https://t.co/BQlecv2l23 — Reuters Science News (@ReutersScience) October 1, 2021

وتريد الجماعة من الحكومة البريطانية أن تلتزم بتوفير مواد عزل لنحو 29 مليون منزل في محاولة للحد من استخدام الوقود الأحفوري ومكافحة الاحتباس الحراري.

وتقول إنها ستواصل تحركاتها حتى تصدر الحكومة بيانا واضحا بشأن عزل منازل البلاد، التي يقولون إنها الأقل ترشيدا لاستخدام الطاقة في سائر أنحاء أوروبا.