مسؤول إيراني كبير يغرد بـ "العبرية"... ماذا قال؟

وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم السبت، رسالة إلى دول المنطقة، بما في ذلك باللغة العبرية.

وقال شمخاني في تغريدة بالإنجليزية والعربية والعبرية إن: "إيران الكبرى والمقتدرة لطالما كانت تُنشد الخير لجيرانها، ولم تشكل أي تهديد لهم مطلقاً".

وأكد المسؤول الإيراني على أن جميع الخلافات بين بلاده وجميع دول المنطقة سيتم حلها عبر "التعاطف والتعاون".

وختم شمخاني تغريدته بالقول: "أي تأثير أجنبي لا طائل منه إلا الأذى والتفرقة، وندعو جيراننا إلى اليقظة في هذا الصدد والابتعاد عنهم".

איראן הגדולה והחזקה תמיד הייתה מיטיבה עם שכנותיה ומעולם לא היוו עליהן איום. בעיות ייפתרו בשיתוף פעולה ואמפתיה של כל מדינות האזור. כל השפעה זרה אינה מועילה ולכן אנו קוראים לשכנים שלנו להיות ערניים בעניין זה ולהתרחק מהם. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) October 2, 2021

صحيفة معاريف الإسرائيلية وصفت تغريدة شمخاني بالعبرية بـ "المفاجئة"، إلا أنها قالت إنه سبق واستخدم العبرية مؤخرا في تغريداته أكثر من مرة.

وأوضحت أن تغريدة شمخاني تأتي على خلفية التوترات المتزايدة مع أذربيجان جارة إيران.

وأمس الجمعة، بدأ الجيش الإيراني، مناورات عسكرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وذلك بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف انتقد تلك المناورات متسائلا عن سر توقيتها وإجرائها على حدود بلاده، لكن الرد الإيراني عليه حمل إجابة غير واضحة إذ قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها "لن تتسامح مع "وجود الكيان الصهيوني" على حدودها"، في إشارة للتعاون العسكري المتزايد بين أذربيجان وإسرائيل.

وانطلقت المناورات التي حملت اسم "فاتحو خيبر" وهو اسم يحمل إشارة لعداء بين المسلمين واليهود، بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وحرب إلكترونية وبدعم ناري من مروحيات طيران الجيش.