تسجيل
21:53 GMT03 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لافتة في مكاتب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في واشنطن العاصمة

    "وثائق باندورا"... اتهامات لقادة عالميين وسياسيين ومشاهير بإخفاء ثرواتهم

    © AFP 2021 / JIM WATSON
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050330156_0:158:3076:1889_1200x675_80_0_0_e2fc5527d21d0ac194f21012bd0a0cce.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110031050330327-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85/

    زعمت وثائق مالية مسربة عن ثروات ومعاملات سرية لقادة عالميين وسياسيين ومشاهير ومجرمين كذلك، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وأطلق عليها اسم "وثائق باندورا".

    أدرجت الوثائق الجديدة أسماء نحو 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، على رأسهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعائلة الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته.

    مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020
    © AP Photo / Mary Altaffer
    تحقيق "أوراق باندورا" يصف الولايات المتحدة بأنها أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق

    ما هي "وثائق باندورا"

    الوثائق الجديدة تأتي ضمن سلسة من التسريبات جرى نشرها على مدار السنوات السبع الماضية حملت أسماء مختلفة "ملفات فنسين"، و"وثائق بارادايس"، و"وثائق بنما ولوكس ليكس".

    و"وثائق باندورا" عبارة عن تسريب لحوالي 11.9 مليون مستند وملف من من 14 شركة خدمات مالية تقدم خدمات خارجية في الملاذات الضريبية حول العالم، من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما وقبرص وسنغافورة والإمارات دولة بليز وقبرص وسويسرا.

    وبحسب موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قاد فريقًا يضم أكثر من 600 صحفي من 117 دولة يمثلون 150 مؤسسة إخبارية أمضوا عامين في دراسة المستندات وتحليلها ومراجعتها وتعقب المصادر من عشرات البلدان، وقادت "بي بي سي بانوراما"، وصحيفة "غارديان" التحقيق في المملكة المتحدة.

    ويقول الاتحاد إن الوثائق سلطت الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم، بما في ذلك زعماء سابقين وحالين وسياسيون ومشاهير، وكشفت الوثائق أن مالكي نحو 95 ألف شركة، تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، كانوا وراء عمليات الشراء.

    و"الجنة الضريبية" أو "الملاذ الضريبي" مصطلح ظهر في السنوات الماضية وتوصف به بعض المناطق والبلدان التي لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق أو تفرض ضرائب منخفضة جدا.

    وتتمتع الدول التي تضم هذه المناطق بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم بذلك على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

    ووصف التحقيق أن أمريكيا بأنها "أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق"، وأشار إلى أن ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية "تحديدا تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة".

    العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    محامو العاهل الأردني يعلقون على ظهور اسم الملك في "وثائق باندورا"

    وزعم التحقيق تحويل عشرات الملايين من الدولارات من شركات في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، إلى ولاية داكوتا الجنوبية، لافتا إلى أن داكوتا ونيفادا وأكثر من 12 ولاية أمريكية أخرى، برزت في مقدمة الأماكن التي توفر السرية المالية.

    ماذا قالت الوثائق عن ملك الأردن

    ادعت الوثائق أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنفق أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100مليون دولار) لإقامة إمبراطورية عقارية في أمريكا وبريطانيا.

    وأفادت الوثائق المالية المسربة، ونشرت التحقيق الخاص بها صحيفة "الغادريان" بأن الملك استخدم شبكة من الشركات المملوكة سرًا لشراء 15 عقارًا، منذ توليه السلطة عام 1999 بعد وفاة والده الملك حسين.

    وتشير الوثائق أن قائمة العقارات التي يملكها الملك تشمل ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

    ولفتت الوثائق إلى أن الملك كذلك اشترى بين عامي 2012 و2014، أربع شقق في حي جورج تاون الراقي في واشنطن، وبلغت قيمتها 16 مليون دولار.

    وبحسب الوثائق تشمل القائمة كذلك ثمانية عقارات في لندن، وجنوب شرقي إنجلترا.

    ونقل موقع "بي بي سي" عن محاميي الملك عبد الله، تأكيدهم أن الملك "اشترى العقارات من ماله الخاص، وليس هناك ما يعيب استخدامه لشركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها في شراء هذه العقارات".

    عقارات عائلة الرئيس الأذربيجاني

    زعم التحقيق كذلك أن عائلة الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، باعت عقارات في بريطانيا بقيمة 400 مليون جنيه أسترليني في السنوات الأخيرة.

    كينياتا
    © REUTERS / THOMAS MUKOYA
    "أوراق باندورا": رئيس كينيا له ممتلكات في بريطانيا وهونغ كونغ بقيمة 30 مليون دولار

    وأشارت الوثائق إلى أن "عائلة علييف الحاكمة في أذربيجان استحوذت على عقارات بريطانية سرا باستخدام شركات تتخذ من ملاذات ضريبية مقرا لها.

    وتحدثت الوثائق عن حيدر علييف (11 عام) ابن الرئيس الأزربيجاني، وقالت إنه تم شراء مبنى مكاتب في حي مايفير في لندن بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني باسم حيدر، ضمن 17 عقارا، اشترتها العائلة.

    ولفتت الوثائق إلى الطريقة التي تم بها شراء مبنى حيدر، وقالت إنه تم شراء المبنى من قبل شركة واجهة مملوكة لصديق عائلة الرئيس إلهام في عام 2009، ثم تم نقل ملكية البمنى بعد شهر واحد إلى الصبي صاحب الـ 11 عاما.

    وقال التحقيق إنه بالبحث وتتبع المصادر تم التوصل إلى كيف تم بيع مبنى مكاتب آخر مجاور، مملوك للعائلة إلى كراون ستيت العقارية مقابل 66 مليون جنيه إسترليني في عام 2018.

    وأكدت الشركة كراون أنه "أجرت الفحوصات المطلوبة بموجب القانون وقت الشراء لكنها تبحث الآن في الأمر مجددا".

    توني بلير وزوجته يظهران في الوثائق

    أظهرت الوثائق المتداولة اسم رئيس الوزراء السابق وزوجته المحامية شيري، ورغم أنها أكدت على أنه لا يوجد ما يثبت أنهما "كانا يخفيان ثرواتهما".

    غير أن الوثائق تشير إلى عدم دفع رسوم الدمغة المعروفة في بريطانيا باسم "ستامب ديوتي" عندما اشترى الزوجان عقارا في مارليبون وسط لندن بقيمة 6.45 مليون جنيه إسترليني.

    وتشير الوثائق إلى أن بلير وزوجته تمكنا في 2017 من الاستحواذ على العقار من خلال شراء الشركة الأجنبية التي كانت تملكه.

    ولفتت إلى أن بلير وزوجته تمكنا من التهرب من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة عندما اشتريا مكتبا في لندن.

    الرئيس الكيني هو الآخر في الوثائق

    وزعمت الوثائق كذلك أن الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، تمكن من امتلاك عقارات في بريطانيا وهونغ كونغ، تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار عبر شركات ملاذ ضريبي.

    مخريبان علييفا، زوجة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
    © AFP 2021 / Philippe Wojazer
    مصدر لـ"سبوتنيك": ظهور أسماء جديدة في "أوراق باندورا" أمر غير مستبعد

    وبحسب التحقيق "كينياتا يرتبط بمؤسسة في بنما، بينما أنشأت والدته وأخوته ستة أعمال ومؤسسات خارجية أخرى على الأقل لإدارة أصولهم، وتم إنشاء معظم شركات العائلة قبل انتخاب كينياتا رئيسًا".

    ولفت التحقيق بشأن الوثائق، الي نشره الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية إلى أنه : "تظهر الوثائق المسربة أن بعضها ظل نشطًا بعد توليه منصبه، وتمتلك هذه الشركات المسجلة في بنما وجزر العذراء البريطانية حسابات مصرفية وعقارات تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار، وتوجد هذه الأصول في المملكة المتحدة وهونغ كونغ".

    شخصيات عامة ومشاهير أيضا

    وكشفت الوثائق أيضا عن اسم رئيس وزراء تشيكيا اندريه بابيس، الذي يخوض انتخابات في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

    وأشارت الوثائق إلى أن بابيس استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر "بيغو"، وهو دارة شاسعة في موجان جنوب فرنسا.

    وتظهر أيضا أن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو أودع أموالا في صندوقين مقرهما في ولاية داكوتا الجنوبية في أمريكا.

    وإلى جانب هذه الشخصيات السياسية جاء اسم المغنية الكولومبية شاكيرا، في الوثائق، ونجم الكريكت الهندي ساين تندولكار، وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، وزعيم عصابة إيطالي يعرف باسم "Lell the Fat One".

    هل هناك أسماء جديدة في المستقبل

    أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ناشر الوثائق، (التي لم يتسن التأكد منها) أنه لا يستبعد ظهور أسماء جديدة في تحقيق "أوراق باندورا" خلال الأيام والشهور والسنوات المقبلة.

    وقال متحدث باسم الاتحاد لـ"سبوتنيك": "نعتزم مواصلة نشر الوثائق. ننوي فعل ذلك خلال الأيام والشهور وربما السنوات المقبلة (...) أنا متأكد من أنه سيكون هناك قصص جديدة".

    (المعلومات المقدمة على مسؤولية الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية وبي بي سي وصحيفة الغارديان)

    انظر أيضا:

    "أوراق باندورا": عائلة علييف باعت ممتلكات في بريطانيا بـ400 مليون جنيه أسترليني
    مصدر لـ"سبوتنيك": ظهور أسماء جديدة في "أوراق باندورا" أمر غير مستبعد
    محامو العاهل الأردني يعلقون على ظهور اسم الملك في "وثائق باندورا"
    "أوراق باندورا": رئيس كينيا له ممتلكات في بريطانيا وهونغ كونغ بقيمة 30 مليون دولار
    تحقيق "أوراق باندورا" يصف الولايات المتحدة بأنها أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة البريطانية لاشانا لينش تقف أمام المصورين لدى وصولها السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم جيمس بوند الجديد لا وقت للموت في رويال ألبرت هول في لندن، بريطانيا، 28 سبتمبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    محيط من السلاح في أفغانستان
    "محيط" من السلاح في أفغانستان
    إكسبو 2020 دبي إنفوجراف
    معلومات عن "إكسبو 2020 دبي".. الأول في الشرق الأوسط
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك