البيت الأبيض: اجتماعات نولاند في روسيا "بناءة ومثمرة"

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الإدارة الأمريكية تعتبر اجتماعات نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، التي تقوم بزيارة إلى موسكو، مع ممثلي السلطات الروسية بناءة ومثمرة.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت بساكي، ردا على سؤال حول اجتماعات نولاند في موسكو إن السؤال يتطلب توجيهه إلى "وزارة الخارجية، لكن أفترض أنه أثناء وجودها هناك، لديها اجتماعات بناءة ومثمرة".

وتقوم نولاند بزيارة إلى روسيا تستمر حتى 13 من تشرين الأول/ أكتوبر. بالإضافة إلى الاجتماعات في وزارة الخارجية الروسية، من المقرر أن تجري محادثات مع نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك.

بجانب ذلك، سوف تلتقي نولاند في موسكو مع مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

وأعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي وصلت موسكو يوم أمس الاثنين، أن الموضوع الرئيسي للمحادثات مع المسؤولين الروس يتركز على العلاقات الثنائية واستقرارها.

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