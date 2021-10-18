وزير الخارجية الأمريكي يناقش أفغانستان مع وزير الخارجية القطري

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بشأن أفغانستان، يوم الأحد.

ولم توضح وزارة الخارجية أي تفاصيل باستثناء قولها، إن بلينكن أقر بمساعدة قطر في عبور المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر.

واستضافت قطر قبل أسبوع أول لقاء رسمي يجمع بين ممثلين عن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ومسؤولين أمريكيين بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وأنهت الولايات المتحدة في 30 أغسطس/آب الماضي تواجدها العسكري في أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من الحرب هناك.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس الماضي، وفي 7 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحركة الأفغانية المتشددة عن تشكيل حكومة مؤقتة في البلاد برئاسة محمد حسن آخوند، لكنها لم تلق اعترافا دوليا حتى الآن.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.