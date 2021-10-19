الاتحاد الأوروبي يعتبر حكم المحكمة الدستورية في بولندا تحديا مباشرا لوحدة النظام القانوني الأوروبي

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراء ضد حكم المحكمة الدستورية البولندية، حسب وكالة "رويترز".

وأشارت أورسولا إلى أن المفوضية تعمل على تقييم الحكم، وذلك في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي.

وتابعت أنها "قلقة للغاية" وذلك لأن "القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، إنه تحد مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي".

وقالت وزارة الخارجية البولندية، من قبل، إن بولندا تواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية البولندية بأن أجزاء من قانون الاتحاد لا تتماشى مع دستور البلاد.

وحسب وكالة رويترز فقد أوقع الحكم القضائي الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية، حينما أثار احتمال خروج بولندا من التكتل المؤلف من 27 دولة.

من جانبهما، أوضحت ألمانيا وفرنسا في بيان مشترك أن على وارسو التزاما قانونيا وأخلاقيا، يقتضي معه احترام قواعد التكتل، بشكل كامل، وغير مشروط، وذلك بالتوازي مع ما قالته الخارجية البولندية من أن وارسو تحترم القانون الدولي الملزم.