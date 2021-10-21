أردوغان: تركيا ستسترد مليار و400 مليون دولار من أمريكا بسبب خروجها من برنامج "إف 35"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستسترد 1.4 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تم إخراجها من برنامج طائرات "إف 35" الشبحية، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، على "تويتر"، اليوم الخميس، مشيرة إلى تأكيد أردوغان أن هذا المبلغ سيتم استرداده من الولايات المتحدة بكل الأحوال.

#عاجل | أردوغان: بعد إخراج تركيا من برنامج طائرات "إف 35" سنسترد مليارا و400 مليون دولار بكل الأحول، والمحادثات مع واشنطن متواصلة على مستوى دبلوماسي منخفض — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 21, 2021

وأكد أردوغان أن هناك مباحاثات متواصلة بين أنقرة وواشنطن على مستوى دبلوماسي منخفض، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هذا الأمر خلال قمة العشرين المقبلة في روما.

وقال أردوغان: "سأتحدث مع بايدن حول ما ما يجب اتخاذه من خطوات مشتركة الواجب بشأن طائرات "إف 35" ولا تنازل عن حقوق تركيا".

وفي فبراير/ شباط الماضي، تعاقدت شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية (SSTEK) التابعة لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، توقيع اتفاقية مع شركة المحاماة الدولية "أرنولد أند بورتر" للحصول على الاستشارات القانونية والاستراتيجية الخاصة بقضية برنامج مقاتلات "إف 35"، الذي تم إخراج تركيا منه.

#عاجل | أردوغان: خلال قمة العشرين في روما سنتحدث مع بايدن بشأن الخطوات المشتركة الواجب اتخاذها بخصوص "إف 35" ولا تنازل عن حقوق تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 21, 2021

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت استبعاد تركيا من برنامج طائرات إف 35، في 2019 إثر حصول تركيا على منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، في صفقة اعترضت عليها واشنطن وقالت إنها تمثل تهديدا لمقاتلاتها الشبحية، بحسب تقرير عن الطائرة لوكالة "رويترز".

ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟

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