إحصاء رسمي: عدد إصابات كورونا في ألمانيا يعاود الارتفاع... قرابة 20 ألفا في يوم واحد

قال إحصاء رسمي في ألمانيا إن عدد إصابات كورونا يعاود الارتفاع بشكل هائل، مشيرا إلى قرابة 20 ألفا إصابة في يوم واحد.

وحسب بيان لمعهد روبرت كوخ (آر كيه آي)، نشرته "رويترز"، فإن اليوم الجمعة شهد 19572 اختبارا إيجابيا جديدا، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل زيادة قدرها 8054 حالة أكثر من يوم الجمعة قبل أسبوع.

ووفقا للمعهد، فإن معدل الإصابة ارتفع لمدة سبعة أيام إلى 95.1 من 85.6 في اليوم السابق، حيث تشير هذه النسبة إلى عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية.

وقد توفي 116 شخصًا آخر فيما يتعلق بالفيروس (وهو أعلى رقم منذ منتصف يونيو/حزيران)، وهو ما يزيد من عدد الوفيات المبلغ عنها إلى 94991 في غضون 24 ساعة.

وقد يكون أحد الأسباب هو أن (آر كيه آي) يسجل مرة أخرى عددًا متزايدًا من الإصابات لدى كبار السن، حيث ذكر معدل الاستشفاء يوم الخميس عند 2.45. يشير إلى عدد الأشخاص لكل 100000 شخص مصاب بمرض كورونا يتم إدخالهم إلى المستشفيات في غضون أسبوع.

وكان الارتفاع السابق أكثر من 15 بحلول عيد الميلاد 2020. وارتفع عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة إلى 1526، يوم الخميس.

وعن المناطق الأكثر إصابة أكد أن الإصابات الجديدة تتركز جنوب شرقي ألمانيا، معللا بأن معدلات التطعيم هناك أقل بكثير.

ووفقًا لـ(آر كيه آي) يبلغ معدل الإصابة لمدة سبعة أيام في تورينجيا الآن 192.7، وفي بافاريا 153.9 وفي ساكسونيا 142.5، مشيرا إلى وجود ثلاث مناطق في بافاريا أيضًا يزيد معدل الإصابة فيها عن 400 وثلاث مناطق أخرى يزيد عددها عن 300.

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