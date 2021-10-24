غوتيريش: الأمم المتحدة انتشلت العالم من صراع كارثي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة الدولية التي مر على تأسيسها 76 عاما، انتشلت العالم من صراع كارثي، وذلك بمناسبة تأسيسها، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد، تدوينة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، الذي يوافق تاريخ تأسيس المنظمة الدولية في الـ 24 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1945.

76 years ago, the United Nations was created as a vehicle of hope for a world emerging from the shadow of catastrophic conflict.



Today, the women & men of the @UN carry this hope forward around the globe.



We will never give up making this world better for everyone, everywhere. pic.twitter.com/KXr35hKEwu — António Guterres (@antonioguterres) October 24, 2021

وجاء تأسيس الأمم المتحدة، في بعد أقل من شهرين من نهاية معارك الحرب العالمية الثانية، التي تصنف بأنها أكثر حرب مدمرة في تاريخ البشرية.

وقال غوتيريش: "كان تأسيس الأمم المتحدة بمثابة عجلة الأمل التي تنتشل العالم من تبعات صراع كارثي".

وتابع: "بعد 76 عاما من تأسيسها، أصبح الرجال والنساء في الأمم المتحدة يحملون ذلك الأمل إلى العالم أجمع".

The values that have powered the @UN for the last 76 years — peace, development, human rights, and opportunity for all — have no expiration date.



As we mark #UNDay, let’s unite behind these ideals, and live up to the full promise, potential and hope of the United Nations. pic.twitter.com/4Yf2RwkA0r — António Guterres (@antonioguterres) October 24, 2021

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "لن نستسلم عن هدفنا في جعل سكان العالم في أفضل حال أينما كانوا".

وتحدث أمين عام الأمم المتحدة في تدوينة سابقة أن قيمة المنظمة الدولية تكمن فيما قامت به من دعم جهود السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان خلال العقود الماضية، مؤكدا أنه لن يأتي وقت نقول فيه إن هذه المنظمة لم يعد لها دور في العالم.

أبرز أحداث الحرب العالمية الثانية من 1939 حتى 1945

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