خفر السواحل اليوناني يعلن غرق 4 مهاجرين كانوا على متن قارب بينهم 3 أطفال

أعلن خفر السواحل اليوناني عن غرق 4 أشخاص بينهم ثلاثة اطفال، كانوا على متن قارب مع 23 آخرين.

ووفقا لبيان نشرته رويترز فإن 4 مهاجرين بينهم 3 أطفال غرقوا اليوم الثلاثاء، بعد غرق قارب كانوا يحاولون العبور به مع 23 آخرين من تركيا إلى اليونان.

وأوضح البيان أن القارب غرق قبالة جزيرة خيوس اليونانية حيث هبت رياح قوية، أدت إلى انقلابه في الماء وغرق هؤلاء الأربعة.

وفيما لم يعلن بيان خفر السواحل اليوناني عن جنسيات الغرقى ولا الناجين، لفت إلى أنه تم إنقاذ 22 شخصا.

وقال: "القارب المعني أبحر من الساحل التركي محملاً بعدد كبير من الركاب، وهو ما أدى إلى جانب الظروف الجوية السيئة إلى انفصال بدن السفينة".

وأشار البيان إلى أن عشر سفن وطائرتي هليكوبتر ساعدوا جميعا في عملية الإنقاذ، فور تلقيهم الاستغاثات.

وكان وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي قد غرد في وقت سابق على تويتر بأن أربعة أطفال قد غرقوا، وكتب: "هذه حقيقة استغلال العصابات الإجرامية للمهاجرين في بحر إيجه".

وأضاف أن "المهربين عديمي الضمير يعرضون حياتهم للخطر في قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار قبالة خيوس"، ونشر صورة لزورق قابل للنفخ في البحر ، ويبدو أنه كان متورطا في حادث الثلاثاء.

وقد وصل ما يقرب من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015 بعد عبورهم إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا.

ووفقا لإحصاءات رسمية من الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فقد وصل حوالي 6500 طالب لجوء إلى اليونان هذا العام، معظمهم عبر حدودها البرية الشمالية الشرقية مع تركيا.

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