النتائج المبكرة للانتخابات المحلية في جنوب أفريقيا تعطي الحزب الحاكم 46%

أظهرت النتائج المبكرة للانتخابات المحلية في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على 46% من الأصوات.

وحسب بيان صادر عن اللجنة الانتخابية في جنوب أفريقيا، قالت إن ما تم فرزه حتى الآن وأظهر تلك النتائج أكثر من ربع مراكز الاقتراع على مستوى البلاد.

وأكدت أنها تتوقع الانتهاء من 90% من النتائج بحلول مساء اليوم الثلاثاء، في استطلاع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه استفتاء على رئاسة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي التي استمرت 27 عامًا في أكبر دولة أفريقية صناعية.

وأوضح البيان أن نتائج 27% من مراكز الاقتراع البالغ عددها 23 ألفا، قد اكتملت.

وفيما حصل الحزب في الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2016، على نحو 54% من الأصوات، يقول محللون إن حصة الحزب قد تنخفض إلى أقل من النصف للمرة الأولى منذ نجاحه مع زعيمه مانديلا في إنهاء حكم الأقلية البيضاء في عام 1994.

وقد تضررت سمعة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بسبب فضائح الفساد في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما، سلف رامافوزا، والتي أفرغت خزائن الدولة وأعاقت الاستثمار، وفقا لـ"رويترز".

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