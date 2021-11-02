آبي أحمد للإثيوبيين: تعاونوا مع الأمن لتجاوز المحنة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه يجب على المواطنين الإثيوبيين التعاون مع الجهات الأمنية خلال حالة الطوارئ التي فرضها اليوم الثلاثاء، في ضوء ما وصفه بـ "المحنة" وتلويح جبهة تحرير تيغراي بالزحف على أديس أبابا.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلن أبي أحمد فرض حالة الطوارئ في البلاد في ضوء تصاعد المواجهة مع جبهة تحرير إقليم تيغراي، في الوقت الذي تتهم فيه جهات دولية أطراف النزاع في الإقليم بارتكاب انتهاكات حقوقية وتدعوها لوقف الأعمال العدائية.

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، على "تويتر"أدعو المواطنين للقيام بدورهم المطلوب من خلال الامتثال لتوجيهات إعلان الطوارئ".

وتابع: "يجب على المواطنين أن يتعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بواجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة".

وقال أبي أحمد: "يجب على المواطنين أن يتكيفوا مع المحنة حتى يتم حل المشاكل بسرعة ويتم العودة إلى الحياة الطبيعية".

ولفت إلى أنه "تم إعلان حالة الطوارئ لتقصير فترة المحنة وتوفير وقت للحل".

ماذا يحدث بين تيغراي والحكومة المركزية في إثيوبيا؟

وتم إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا بعدما تحالفت جبهة تحرير تيغراي مع جيش تحرير‭‭ ‬‬أورومو (جبهة تحرير أورومو)، التي تقاتل الحكومة المركزية أيضا، ولوحت جبهة تحرير تيغراي بالزحف نحو العاصمة الإثيوبية.

يذكر أن الحكومة المركزية في إثيوبيا أطلقت عملية عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بدعم من إريتريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بسبب اتهام الجبهة بمهاجمة لإحدى القواعد العسكرية للجيش الإثيوبي.

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