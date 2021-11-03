رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة إلى شعبه بعد إعلان حالة الطوارئ

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى الشعب الإثيوبي بعد إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، على خلفية تقدم قوات تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا.

ودعا آبي، في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر"، "الجميع إلى التكييف مع هذه المحنة حتى يتم الحل بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية"، قائلا : إنه "وقت التجربة والأخطاء. وسيتم اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان".

وأكد أنه "تم إعلان حالة الطوارئ لتقليص فترة المحنة وتوفير وقت للحل"، داعيا جميع المواطنين إلى القيام بدورهم كما يتطلبه الزمن، من خلال الامتثال لتوجيهات الإعلان والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تنفيذ واجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة".

እንደ ሰላሙ ጊዜ ነገሮች አልጋ በአልጋ እንዲሆኑ መጠበቅ የሰላሙን ጊዜ ያርቀዋል እንጂ ፈጽሞ አያቀርበውም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀውም የመከራውን ጊዜ ለማሳጠርና የመፍትሔውን ጊዜ ለማቅረብ ነው። 2/3 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 2, 2021

​وكانت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، قد أعلنت أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ على المستوى الوطني بعد بدء قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" الزحف من شمال البلاد إلى الجنوب باتجاه أديس أبابا، كما دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.

وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، يوم الأحد الماضي، السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته، فيما عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء اتساع نطاق القتال شمالي إثيوبيا، داعية الجبهة للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر اللتين حققت قواتها تقدمًا فيهما.

يذكر أن الحكومة المركزية في إثيوبيا أطلقت عملية عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بدعم من إريتريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بسبب اتهام الجبهة بمهاجمة لإحدى القواعد العسكرية للجيش الإثيوبي.

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