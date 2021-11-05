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    الرئيس الأمريكي، جو بايدن

    حكام الولايات الجمهوريون يلوحون بإقامة دعوى ضد بايدن بسبب توجهه لفرض اللقاح

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    صرح بعض حكام الولايات الجمهوريين بأنهم سيرفعون دعوى ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب توجهه لفرض اللقاح.

    ووفقا لرويترز فمن المتوقع أن يرفع حكام الولايات الجمهوريون دعوى اليوم الجمعة لوقف مطلب إدارة بايدن بفحص ما يقرب من مليوني صاحب عمل في الولايات المتحدة أو تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
    بايدن: فعلنا ما بوسعنا والآن دوركم بأخذ اللقاح... فيديو

    وعلل الحكام رفضهم لإجراء بايدن بأنه يتناقض مع مبدأ الحريات المدنية، الذي ينص على عدم فرض أي إجراء دون موافقة.

    وكان بايدن قد صرح أمس الخميس بأنه سيفرض الفحص واللقاح على أصحاب الشركات الخاصة ابتداءً من 4 يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو ما لاقى معارضة كبيرة.

    فقد أكد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أنه سينضم إلى حكام جورجيا وألاباما بالإضافة إلى المدعين من القطاع الخاص لرفع دعوى.

    وقال ديسانتيس في مؤتمر صحفي: "لا يمكن للحكومة الفيدرالية أن تفرض سياسة طبية من جانب واحد فقط تحت ستار تنظيم مكان العمل".

    كما تعهد حكام إنديانا وأيوا ونبراسكا الجمهوريون بالطعن في هذه الخطوة أمام المحكمة.

    وكتب المدعي العام في تكساس كين باكستون، وهو جمهوري، على تويتر، معارضا خطوة بايدن حيث قال: "بصفتي مدعيًا عامًا، سأدافع عن تكساس وسأحمي الحقوق الدستورية لكل تكساس ضد الأجندة الاستبدادية والاشتراكية لجو بايدن".

    وقال: "أعلن بايدن للتو عن خطته لاستخدام إدارة السلامة والصحة المهنية لفرض اللقاحات على الشركات الخاصة". "إنني أعلن خطتي لمقاضاته بمجرد أن يضرب هذا التنظيم غير القانوني وغير الدستوري السجل الفيدرالي."

    وتكساس هي من بين الولايات التي يقودها الجمهوريون والتي أصدرت أوامر تنفيذية أو سن قوانين تحظر تفويضات لقاح كورونا، أو تمنع أصحاب العمل من البحث عن حالة تطعيم للموظف.

    وقالت إدارة السلامة والصحة المهنية إن القاعدة لها الأسبقية على قوانين الولاية المتضاربة.

    وقد تم رفع دعاوى قضائية ضد التفويض يوم الخميس، واحدة من قبل "فيليبس للتصنيع آند تاور وسيكارب ذ م م" والأخرى من قبل شركة بنتكي للخدمات، التي تمتلك ديلي واير، وهي شركة إعلامية محافظة، وتم رفع القضيتين في محكمة استئناف الدائرة السادسة في سينسيناتي.

    ورداً على معارضي فرض الفحص واللقاح قال مسؤول كبير في الإدارة إن إدارة السلامة والصحة المهنية لديها سلطة التصرف لحماية العمال من مخاطر الصحة والسلامة، مشيرا إلى أن كورونا تسبب في مقتل أكثر من 745000 شخص في الولايات المتحدة، حسب قوله.

    وكان بايدن قد أكد في سبتمبر / أيلول أن "الصبر بدأ ينفد مع 30٪ من الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم والذين يشكلون الغالبية العظمى من أولئك الذين دخلوا المستشفى خلال الموجة الأخيرة من عدوى فيروس كورونا.

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