محسن رضائي: الحرس الثوري والجيش الإيراني يثبتان أن عهد "اضرب واهرب" قد ولى

قال محسن رضائي، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، اليوم الجمعة، إن عهد "اضرب واهرب" قد ولى.

وأفادت وكالة إرنا، اليوم الجمعة، بأن تصريح رضائي جاء في كلمته التي ألقاها في أربعينية الفتى المضحي الشهيد علي لندي، في مدينة ايذة بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، والتي نادى خلالها بكسر الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران.

وأكد رضائي أن السفن العسكرية الأمريكية والزوارق الإيرانية ناورت لعدة ساعات، في وقت تخطت السفن الأمريكية كل المعايير العسكرية من أجل دفع زوارق الحرس الثوري والتعبئة الإيرانية إلى التنحي جانبا، لافتا إلى أن الحرس الثوري والجيش الإيراني يثبتان أن عهد "اضرب واهرب" قد ولى.

وشدد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية على أن أمريكا أرادت سرقة ناقلة النفط، لكن قوات الحرس الثوري تصدت للقوات العسكرية الأمريكية، بكل يقظة، بل ونجحت في إحباط هذا المخطط في الوقت المناسب.

وأكد رضائي أن الجانب الأمريكي فرض الحصار على إيران منذ ما يزيد عن 3 أعوام، دون أي دليل قانوني، وهو ما ترتب عليه وجود مصاعب كبيرة في بيع النفط الإيراني، وإدخال عوائد هذا النفط من العملة الصعبة إلى البلاد.

يشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني، قد قال، أول أمس الأربعاء، إن الحرس الثوري أحبط محاولة أمريكية للاستيلاء على حاملة نفط إيرانية في بحر عمان. وأوضح مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني، أنه "تم، من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية، إحباط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان".

إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، قال إن مزاعم طهران بأن البحرية الأمريكية حاولت الاستيلاء على سفينة محملة بالنفط الإيراني "كاذبة وغير صحيحة"، وأن البحرية الأمريكية تتصرف وفقًا للقانون الدولي.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية العام قبل الماضي على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز. كما تعرضت منشآت شركة النفط السعودية (آرامكو) جنوب شرقي المملكة لهجوم أيضا، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

ودعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، وأكدت أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

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